El nuevo Conservatorio de León abrirá el próximo curso

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El próximo curso, tras años de espera, los alumnos de música de León podrán estrenar el nuevo edificio del conservatorio que se levanta en el barrio de San Mamés , a l lado de las viviendas colaborativas y frente al centro de salud de La Palomera.

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha visitado las obras que comenzaron en 2021, ya tras varios retrasos y la fracasada idea de trasladarlo a los bajos del estadio de fútbol, y que estuvieron dos años paradas -entre 2023 y 2025- tras entrar en quiebra la primera constructora a la que se adjudicó.

Lucas apunta tras la visita que los alumnos comenzarán las clases en este ansiado centro el próximo curso, aunque no concreta exactamente cuándo será. "Se puede producir con el curso empezado, después de Navidad", explica la responsable autonómica de Educación, para concretar que desde que la nueva adjudicataria ha tomado las riendas de la obra "se han mejorado los plazos" y la construcción ya está al 80%, después de que la tomara, en marzo del año pasado al 40%.

"La obra está bastante avanzada y es una obra importante, será uno de los conservatorios más grandes de la comunidad, con 4.800 metros cuadrados", ha dicho la consejera de Educación, tras remarcar la "importancia" de la obra en la que se han invertido casi 10 millones de euros.

Durante la visita, Rocío Lucas estuvo acompañada del arquitecto que ha diseñado el edificio, Primitivo González, del director provincial de Educación, Alberto Natal, y el director general de Centros, Planificación y Ordenación Educativa, José Miguel Sáez Carnicero.

El nuevo edificio se levanta en una parcela de 8.725 metros cuadrados, aunque el edificio ocupará 4.244. Tendrá cabida para 600 alumnos, de los que 240 serán de enseñanza elemental y 360 de enseñanza profesional. El Conservatorio tendrá 48 aulas, doce cabinas y un auditorio de 400 butacas que podrá utilizarse de forma independiente al resto del edificio.

Otras obras: la Universidad, Villaquilambre y Eras de Renueva

La consejera de Educación recuerda que están planificadas en León otras obras de gran entidad en el marco de su competencia. Así, remarca que el el polideportivo de Eras, que dará servicio tanto al instituto como al colegio del barrio, ya están adjudicadas y "se están rematando documentos para que la obra se inicie a finales de este mes o principios de febrero", con un importe de 5,1 millones de euros. A mayores, apuntó que "ya está avanzada la redacción del proyecto" del instituto de Villaquilambre, que se licitará mientras el Ayuntamiento soterra la línea de alta tensión y hace hincapié en los 19,5 millones de euros que percibirá la Universidad de León para la construcción del primer módulo de la Facultad de Medicina, junto con los cinco millones para la Policlínica de Ponferrada.