Los leoneses entran a operarse ya a los 3,5 meses de media, 15 días antes que hace un año

Los leoneses entran a quirófano medio mes antes de media que hace un año, gracias al esfuerzo para reducir el tapón de la lista de espera, que también ‘adelgaza’ en 1.640 pacientes respecto a final de diciembre de 2024, según los datos ofrecidos ayer por Sacyl.

En conjunto, el documento que recoge los nombres y apellidos de los enfermos que aguardan una cirugía en la provincia sigue siendo largo, ya que en él constan 6.409 personas (4.410 pendientes de operarse en el Hospital de León y 1.999 en El Bierzo), pero es significativamente inferior (un 25% menos) que hace doce meses, cuando se llenaba con 8.049 pacientes que tenían que esperar 119,5 días frente a los 106 días actuales.

Traumatología

No obstante, a muchos de los enfermos de Traumatología, hablar de una entrada a quirófano en 3,5 meses de media les sonará a chino, ya que esta especialidad sigue atascada. Primero, por su enorme volumen de pacientes que requieren operarse (1.884 sólo en León), que representan casi la mitad de toda la lista de espera en el Complejo Asistencial Universitario. Y, segundo, porque el grueso de ellos deben aguardar de 91 a 365 días para una intervención.

La buena noticia es que, al menos en el cierre de 2025, Traumatología logró que la demora para una cirugía no se prolongara más allá de un año, según los datos de Sacyl.

La Prioridad 1 se cumple

En el otro extremo, cirugía maxilofacial posee la lista de espera más corta, de 22 enfermos, que en 42 días de media pasan por quirófano, seguidos de cirugía cardíaca, que acumula 33 pero se operan al filo de un mes (38 días).

En cuanto a los casos más graves, los que no pueden esperar más de 1 mes una intervención porque su vida peligra (Prioridad 1), ambos hospitales vuelven a cumplir con los 170 pacientes que gestionaron. En León, un 15% de los de Prioridad 2 y 3 no tuvieron su cirugía antes de los 90 o los 180 días estimados para su dolencia.

Pese al descenso en tiempo y número, los leoneses tardan más que la media de CyL en pasar por quirófano, ya que en el conjunto de la comunidad se situó en 87 días.