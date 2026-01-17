El Corredor Atlántico descubre el agujero de la Ruta de la Plata en la red ferroviaria

Entre los primeros en percatarse del cráter, Corredor Oeste. La plataforma ha emprendido una campaña de denuncia por ese vacío clamoroso que representa el dorsal oeste del país en los mapas futuristas del transporte en España, según el plano que maneja la Unión Europea. El Corredor Atlántico, que cada vez es más placebo en el repertorio de las estructuras estratégicas, pinta con un vacío abismal el territorio que representa al tramo de vía que discurre entre Astorga y Plasencia; la Ruta de la Plata, que no termina de sacar la cabeza de la lista de olvidos y retrasos de la obra pública en España. Los desaparecidos, se lee en la letra pequeña de las indicaciones al margen que se exponen para explicar la gama de rayas y colores que explica los tiempos y horizontes del mapa ferroviario, inspirado en el reglamento de la red Europea elaborado el último ejercicio con la supervisión de la comisión europea de Transportes, previa bendición del Gobierno de España. Corredor Oeste está que arde con el resultado, que ya no puede evitar el abandono al oeste por el que clam,an la urgencia d ella reposición de las vías entre León y Cáceres. Las desaparecidas, viene a explicar la letra oficial mientra se tiñe con rayas discontinuas rojas el espacio que corresponde a este pozo sin fondo del mapa ferroviario. «Trocearon el corredor en tres brazos, pero se olvidaron de unirlos», analiza la plataforma Corredor Atlántico en sus cuentas de redes sociales sobre ese lance de líneas continuas y discontinuas que alterna en el mapa según se refiere a tramos de la Plata en servicio y los que están cerrados hace 40 años, desde 1985. «Trayecto desaparecido» se puede leer en la letra a pie del mapa, como que el cierre de la vía hace cuatro décadas resultara de un fenómeno paranormal, ironizan desde la plataforma; cuando la ausencia del tren se debe a una decisión política del Gobierno del PSOE, que otro Gobierno del PSOE ha decidido extender en el olvido a base de alargar trámites administrativos y silencios institucionales. Corredor Oeste saca a relucir su despliegue territorial a lo largo de los tramos que abarcar la línea del ferrocarril cerrado, de Plasencia a Astorga, principalmente, para devolver la ausencia a primera línea del frente político que viene a ser recurrente en periodo electoral. Lo fue en Extremadura, con las cuentas pendientes con las promesas de devolver el trazado a la vida que jamás se cumplieron, y los es ahora en las provincias de Salamanca. Zamora y León, pendientes de otro paso por las urnas que retratará a los políticos que concurran a la elección. Corredor Oeste aboga por colocar el foco en todos los tramos. «Hace unas semanas lo pusimos entre Astorga y La Bañeza» con motivo de aquella moción y proyecto que albergan casi toda la esperanza de dinamización de la comarca con el ferrocarril como base dinamizadora para contrarrestar la pérdida de valor industrial y actividad económica. Un eje para mover mercancía en los polígonos de la comarca, con enlaces a las vías de largo recorrido. Las instituciones leonesas han respaldado esa iniciativa, que ahora espera en el tejado del Gobierno para engrasar con presupuesto el proyecto. «Hace semanas que pusimos la vista entre Astorga y La Bañeza», insiste Corredor Oeste; «Si saliese positivo sería un milagro, porque este Gobierno no quiere la Ruta de la Plata; al ministro y a algunos diputados les cuesta hasta pronunciarla; hay que esperar nuevos aires», alienta la plataforma ante la inminente convocatoria electora a nivel autonómico, que será nacional a corto o medio plazo. Corredor Oeste interpela mediante esta campaña de denuncia varios cargos políticos que tienen que ver con la demanda del ferrocarril. La próxima estación, las elecciones autonómicas.

Tensión política ante el final del plazo para el estudio de viabilidad Un olvido lleva a otros, viene a recordar Corredor Oeste mientras repasa efemérides en torno a la Ruta de la Plata. Hace dos años que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible formalizó por 820.826 euros el contrato para la redacción del estudio de viabilidad del corredor ferroviario Plasencia-León (Ruta de la Plata), adjudicado a la empresa Prointec. El objeto del estudio, que tenía un plazo de ejecución de 24 meses, era evaluar la viabilidad técnica, económica y medioambiental de las soluciones que se apoyen en el modo ferroviario en el corredor Plasencia-Astorga, todo ello como ayuda a la toma de decisiones sobre la ejecución de las siguientes fases de la actuación. Para este propósito, se realizó un estudio de demanda mediante la caracterización de la movilidad, tanto de pasajeros como de mercancías, y se analizará, con el grado de definición y precisión acorde a este tipo de estudios, las alternativas para satisfacer dicha demanda. Era intención del Gobierno que estas alternativas fueran comparadas bajo consideraciones técnicas, económicas, medioambientales y de explotación. Era intención, porque Corredor Oeste tema ahora una espantada del Gobierno con los planes para la Ruta de la Plata. La coincidencia con época electoral puede condicionar la lectura pública de ese informe. La plataforma mantiene una demanda y reivindicación del retorno del ferrocarril que ha provocado choques abiertos con los silencios y las posturas de los representantes del Gobierno, también de cargos orgánicos y electos del mismo partido que sostiene el ejecutivo de La Moncloa. Crece la tensión política por el fin de plazo.