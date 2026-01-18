La llegada de cargueros de cocaína en el noroeste tensiona el área de León

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han intensificado las labores de investigación de las unidades dedicadas a los delitos contra la Salud Pública, en la certeza de que parte del cargamento de siete toneladas de cocaína que fueron interceptadas en las últimas horas en Vigo, tenían como destino ramificaciones en la provincia de León.

La entrada de estupefacientes en el país está cambiando la filosofía que se seguía hasta ahora y resulta más inopinada en las fórmulas elegidas. Había cierta tranquilidad en León a la vista de que las intervenciones de estas características habían descendido, pero el repunte en la proliferación de los narcopisos ha exteriorizado una nueva realidad. Es la curva previa a una fase creciente, según los expertos más veteranos.

Vigo por el noroeste y Huelva en el sur están convirtiéndose en puertas de acceso de la droga, que llega desde Sudamérica oculta y mezclada con sacos de sal. A León entran fundamentalmente desde El Bierzo, aunque más como puente de paso que como destino final.

Hasta septiembre de 2025 las intervenciones policiales relacionadas con los estupefacientes habían caído un 58,7% en la provincia. Se registraron 19 en la geografía leonesa (en la capital solamente ocho). Lo mismo ocurrió en la autonomía, con 292 detenciones en este epígrafe, un 7,9% menos que el ejercicio anterior.

Se quejan las fuerzas policiales de la rigurosa filosofía proteccionista que se esgrime desde la judicatura para salvaguardar los derechos constitucionales de los delincuentes cuando aún conservan la presunción de inocencia. Un ejemplo: las órdenes de entrada y los registros domiciliarios están especialmente restringidas.

La ley y la trampa

Hecha la ley, también hay picaresca para la trampa. Como la facultad para los registros exige de un sustento legal adecuado, las brigadas de seguridad ciudadana se encargan de realizar identificaciones a pie de calle en busca de pequeñas cantidades con las que sostener a base de reiteración la conveniencia de acceder a los pisos, donde siempre se da con el mismo panorama: dinero en metálico, elementos para el pesaje, armas en algún caso y teléfonos móviles varios.

La Usecic de la Guardia Civil protagonizó recientemente una intervención muy llamativa en el entorno del antiguo sector del 18 de julio en la capital, con efectivos de la Unidad Canina para llevar a cabo tres detenciones. En San Andrés del Rabanedo, la Policía Nacional arrestó a tres miembros de una familia, incluida la abuela. Por lo visto, todos ellos se dedicaban al tráfico a pequeña escala.

En toda la provincia se producen episodios de estas características, unos más llamativos que otros más discretos. La importancia del control de las drogas radica en que, a su abrigo, se fomentan otros delitos paralelos. Lesiones, robos con intimidación o con violencia, seguridad del tráfico y amenazas se multiplican cuando hay sustancias de por medio.

Grandes intervenciones

No es solo León foco de gestiones en este ámbito. La tendencia al alza se marca también en otros puntos de la orografía. La Policía Nacional llevó a cabo el pasado martes la mayor aprehensión de cocaína en alta mar, de la historia de este cuerpo policial, con la interceptación de un buque mercante que ocultaba 9.994 kilogramos de cocaína ocultos entre un cargamento de sal. El mercante que transportaba la droga fue abordado en aguas del océano Atlántico por agentes del GEO, que detuvieron a los trece tripulantes e intervinieron un arma de fuego, además del estupefaciente.

La conclusión que arrojan actuaciones de este tipo resume la eficacia de la cooperación policial internacional en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico global y pone de relieve, una vez más, la capacidad de los cuerpos policiales para actuar con éxito frente a organizaciones criminales de alcance global. En operaciones de calado similar han participado organismos conocidos, como la DEA de Estados Unidos, la NCA de Reino Unido, la Policía Federal de Brasil, el CITCO y el MAOC. Se busca un fin común.