La Guardia Civil desarticula dos puntos de venta de cocaína y MDMA en Sahagún con la Operación 'Dornajo'

La denominada operación “Dornajo”, llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga (EDOA) de la UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de León, la cual tuvo su inicio a principios del mes de julio, ha finalizado con la detención de dos personas dedicadas al tráfico y distribución de cocaína y MDMA en la provincia de León.

El desarrollo de la investigación condujo a la detención de un hombre y una mujer, practicándose diversas entradas y registros en viviendas y lugares cerrados, procediendo a la aprehensión de distintas sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos móviles y tarjetas de telefonía, desactivándose dos puntos de venta de drogas en los dos inmuebles registrados.

Los detenidos utilizaban uno de los domicilios como “guardería” de la droga, desde donde el principal cabecilla y su pareja trasladaban diariamente la mencionada sustancia ya preparada en dosis para su venta al menudeo, principalmente en el término municipal de Sahagún.

Con la explotación de esta operación, se da por finalizada la misma, destacando la aprehensión de mil trescientos ochenta gramos de cocaína y doscientos diez gramos de MDMA.

También se han decomisado 97 dosis de un gramo ya preparadas para su venta, 18.000 euros en billetes de diferente valor facial y evidencias probatorias de esta tipología delictiva como son básculas de precisión “Tanitas” utilizadas para el pesaje previo a la distribución, envases y recortes para envolver las dosis.

Tras meses de investigación, en la mañana del día 16 de diciembre, se estableció un importante dispositivo policial con el apoyo de Unidades Caninas de la Comandancia de León para efectuar la detención de estas personas y la realización de diferentes entradas y registros.

La investigación continúa abierta por si pudiera haber más implicados relacionados con el hecho delictivo y no se descartan nuevas detenciones.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 1 de Sahagún (León).

La Guardia Civil de León reafirma su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad ciudadana, destacando la eficacia de la cooperación entre distintas unidades para el esclarecimiento de delitos complejos y la erradicación de actividades delictivas en la provincia.