La Aemet activa varios avisos amarillos por nevadas y frío intenso en la provincia de León este sábado 24 de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos múltiples avisos de nivel amarillo (peligro bajo) en diferentes zonas de la provincia de León para la jornada de hoy, sábado 24 de enero de 2026, debido a un episodio de nevadas generalizadas y temperaturas muy bajas, en el contexto del paso de la borrasca Ingrid que afecta al noroeste peninsular.

Nevadas en la Cordillera Cantábrica leonesa

Acumulación prevista: hasta 10 cm en 24 horas.

Cota: en cualquier cota (posibilidad de nevar incluso en zonas bajas de montaña).

Probabilidad: 40%-70%.

Periodo de vigencia: desde las 00:00 hasta las 23:59 horas.

Notas adicionales: alta probabilidad de ventiscas, lo que puede reducir notablemente la visibilidad y complicar la circulación en carreteras de montaña.

Nevadas en El Bierzo

Acumulación prevista: hasta 2 cm en 24 horas.

Cota: en cualquier cota.

Probabilidad: 40%-70%.

Periodo de vigencia: desde las 00:00 hasta las 17:59 horas.

Nevadas en León

Acumulación prevista: hasta 2 cm en 24 horas.

Cota: en cualquier cota.

Probabilidad: 10%-40%.

Periodo de vigencia: desde las 00:00 hasta las 11:59 horas.

Temperaturas mínimas extremas

Valor previsto: -8 ºC.

Zona: Cordillera Cantábrica de León.

Probabilidad: 40%-70%.

Periodo de vigencia: desde las 00:00 hasta las 09:59 horas.

Notas adicionales: a la baja temperatura hay que sumar el efecto del viento, lo que provocará una sensación de frío intenso (posiblemente por debajo de -15 ºC o más en zonas expuestas).

Aunque todos los avisos se mantienen en nivel bajo (amarillo), las autoridades recomiendan extrema precaución en desplazamientos, especialmente en puertos de montaña y zonas altas de la Cordillera Cantábrica y El Bierzo: uso obligatorio de neumáticos de invierno o cadenas, reducción de velocidad, evitar viajes innecesarios y atención constante a la evolución meteorológica.

La DGT ya ha reportado afectaciones en carreteras por nieve y hielo en varias provincias del norte, incluida León.