Consulta en tiempo real el estado de las carreteras afectadas por el temporal de nieve en León

Imágenes de nieve de este viernes en Ponferrada, y pueblos del Bierzo como Vega de Espinareda o las carreteras de acceso.ANA F. BARREDO

La Dirección General de Tráfico informó en la madrugada de este sábado que 133 carreteras siguen afectadas por el temporal de nieve y hielo en nueve Comunidades Autónomas.

De los 133 tramos afectados, hay 16 cierres completos (nivel negro) concentrados exclusivamente en la red secundaria; 59 carreteras siguen con restricciones para vehículos pesados y uso obligatorio de cadenas (nivel rojo); 32 carreteras, la gran mayoría en Castilla y León, continúan con el tráfico de pesados limitado (nivel amarillo).

Castilla y León es la comunidad más afectada por el temporal con 80 carreteras afectadas.

Cerradas, nivel negro, se encuentran la DSA-191 (Candelario y la N-603 (San Rafael - Hontoria). En nivel rojo, donde es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno y está restringido el tráfico de pesados, hay 16 tramos afectados. En Burgos la BU-571 (Río de la Sia) y BU-820 (Ibeas de Juarros - Sierra); en León la LE-126 (La Baña), LE-142 (Rabanal del Camino) , LE-233 (Besande - Siero de la Reina) , LE-234 (Siero de la Reina - Prioro) , LE-321 (Redipuertas) y LE-333 (Maraña - Cofiñal).Mientras que en Salamanca solo la SA-201 (Tamames - Las Batuecas) y SA-203 (Peña de Francia)y en Segovia otros dos tramos, CL-601 (La Pradera de Navalhorno, km 20 al 24) y SG-615 (La Pradera de Navalhorno). En Soria unicamente la SO-830 (El Quintanarejo - Montenegro de Cameros).





Continúa el tráfico restringido para vehículos pesados en Ávila la A-50, AV-20, AV-932 (Puerto de Peñanegra), N-110 (varios tramos), N-403, N-501, N-502 y límites con Segovia (N-403).

En Burgos, de igual manera, está limitado el tráfico en la A-1 en el tramo entre Gumiel de Izán - Villagonzalo Pedernales, mientras que en León solo está afectado el Puerto de Manzanal en la A-6.

También están afectadas la A-66 (Salamanca - Colonia de San Miguel) en Salamanca; La AP-61 (Hontoria - El Espinar) , CL-601 (km 17 al 20) y SG-20 (Zamarramala - Perogordo) en Segovia; A-15, A-2, CL-116, CL-117, N-122 (Ontalvilla - Matalebreras), SO-20 y SO-830 (tramos km 0-9 y 25-31) en Soria y la A-6 (Benavente - Valcabado) y N-525 (Padornelo - Chanos) en Zamora.

En la Comunidad de Madrid, es obligatorio el uso de cadena en M-130 (Puerto de montaña, La Puebla) , M-137 (La Hiruela) , M-139 (Puerto El Cardoso) , M-601 (Puerto de Navacerrada) , M-604 (Rascafria) , M-607 (Los Almorchones - Navacerrada) , M-611 (Soto del Real - Miraflores) , M-629 (Miraflores - Canencia) y M-637 (Lozoya - La Granja).

Andalucía tiene tres tramos cerrados: AL-5405 (Benacebada - La Estación) en Almería; A-395 (Sierra Nevada, km 32 al 39) y A-4025 (Sierra Nevada, km 0 al 7.35) en Granada.

Es obligatorio el uso de cadenas en AL-3102 (Velefique - Bacares) , AL-4404 (Aulago - Portocarrero) , AL-5406 (Las Menas - Jorvila) y AL-5407 (Bacares) en Almería. Además de A-337 (Laroles Ferreira y Puerto de la Ragua) , A-395 (Sierra Nevada, km 18 al 32) y A-4030 (Güéjar Sierra) también en Granada.

La TE-68 (Guadalaviar - Valle Cabriel) es la única carretera cerrada en Aragón. En nivel rojo están, en Huesca: A-136 (Biescas - Frontera del Portalet y tramo frontera) , A-138 (Parzán - Chisagüés) , A-139 (Cerler - Francia) , A-23 (Nueno - Lanave) , A-2606 (Panticosa) , N-260 (Lardiés - Fanlillo) , N-260a (Gavin - Linas de Broto) , N-330/N-330a (Canfranc - Candanchu) y N-330b (Candanchu).

En Teruel, la A-1511 (Santa Eulalia - Orihuela del Tremedal) , A-2515 (Cella - Bronchales) , A-2709 (Noguera de Albarracín - Bronchales) y TE-V-9032 (Valle Cabriel - Guadalaviar).

Asturias tiene los tramos de AS-348 (Monasteriu) y LN-8 (Los Pontones - El Quempu) en nivel negro. Mientras que la AS-112 (Puerto San Isidro) , AS-117 (Tarna) , AS-12 (Acebo) , AS-14 (Lago - La Reigada) , AS-15 (Trabáu) , AS-212 (Fresno Llanelo) , AS-213 (Puerto Leitariegos) , AS-227 (Puerto de Somiedo) , AS-265 (Samartin - La Riera) , AS-29 (Folgueiras de Aviouga) y AS-364 (La Reigada - Cabral), están en nivel rojo.

Castilla-La Mancha tiene en nivel rojo la N-403 entre Rielves y Castillo de Escalona, y con restricciones a pesados la A-2 en Guadalajra entre Torija y Garbajosa.

Extremadura tiene cerrados en Cáceres, nivel negro, la CC-224 (Hervás - Cabezuela del Valle) , CC-241 (Pasarón de la Vera - Piornal) , CC-242 (Garganta la Olla - Piornal) y EX-109 (Perales del Puerto - Gata).

Galicia solo tiene un tramo cerrado al tráfico, la OU-122 (Lardeira - Casaio) en Ourense.

Si está restringido el acceso a pesados en Lugo: A-6 (Pedrafita do Cebreiro) y LU-633 (Piedrafita do Cebreiro); Ourense: A-52 (A Canda - Abedes) , N-525 (A Canda - Fumaces) , OU-531 (Sabariz - San Simón) , OU-533 (A Gudiña - Outar de Pregos) , OU-536 (Alto do Couso - A Pobra de Trives) y OU-540 (Gontán - As Maus); y en Pontevedra en la AP-53 (Reguengo - Santo Domingo) y PO-534 (Sante - O Cachafeiro).

En Navarra está cerradas la A-137 (Isaba/Izaba) , NA-2011 (Pikatua) y NA-2012 (Muskilda - Irati), mientras que en Cataluña, está en nivel rojo la N-260 (Vilaller - Castejón de Sos) y N-230 (Vilaller - Vielha).