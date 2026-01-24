Consulta en tiempo real el estado de las carreteras afectadas por el temporal de nieve en León
La Dirección General de Tráfico informó en la madrugada de este sábado que 133 carreteras siguen afectadas por el temporal de nieve y hielo en nueve Comunidades Autónomas.
De los 133 tramos afectados, hay 16 cierres completos (nivel negro) concentrados exclusivamente en la red secundaria; 59 carreteras siguen con restricciones para vehículos pesados y uso obligatorio de cadenas (nivel rojo); 32 carreteras, la gran mayoría en Castilla y León, continúan con el tráfico de pesados limitado (nivel amarillo).
Castilla y León es la comunidad más afectada por el temporal con 80 carreteras afectadas.
Cerradas, nivel negro, se encuentran la DSA-191 (Candelario y la N-603 (San Rafael - Hontoria). En nivel rojo, donde es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno y está restringido el tráfico de pesados, hay 16 tramos afectados. En Burgos la BU-571 (Río de la Sia) y BU-820 (Ibeas de Juarros - Sierra); en León la LE-126 (La Baña), LE-142 (Rabanal del Camino) , LE-233 (Besande - Siero de la Reina) , LE-234 (Siero de la Reina - Prioro) , LE-321 (Redipuertas) y LE-333 (Maraña - Cofiñal).Mientras que en Salamanca solo la SA-201 (Tamames - Las Batuecas) y SA-203 (Peña de Francia)y en Segovia otros dos tramos, CL-601 (La Pradera de Navalhorno, km 20 al 24) y SG-615 (La Pradera de Navalhorno). En Soria unicamente la SO-830 (El Quintanarejo - Montenegro de Cameros).
Continúa el tráfico restringido para vehículos pesados en Ávila la A-50, AV-20, AV-932 (Puerto de Peñanegra), N-110 (varios tramos), N-403, N-501, N-502 y límites con Segovia (N-403).
En Burgos, de igual manera, está limitado el tráfico en la A-1 en el tramo entre Gumiel de Izán - Villagonzalo Pedernales, mientras que en León solo está afectado el Puerto de Manzanal en la A-6.
También están afectadas la A-66 (Salamanca - Colonia de San Miguel) en Salamanca; La AP-61 (Hontoria - El Espinar) , CL-601 (km 17 al 20) y SG-20 (Zamarramala - Perogordo) en Segovia; A-15, A-2, CL-116, CL-117, N-122 (Ontalvilla - Matalebreras), SO-20 y SO-830 (tramos km 0-9 y 25-31) en Soria y la A-6 (Benavente - Valcabado) y N-525 (Padornelo - Chanos) en Zamora.
En la Comunidad de Madrid, es obligatorio el uso de cadena en M-130 (Puerto de montaña, La Puebla) , M-137 (La Hiruela) , M-139 (Puerto El Cardoso) , M-601 (Puerto de Navacerrada) , M-604 (Rascafria) , M-607 (Los Almorchones - Navacerrada) , M-611 (Soto del Real - Miraflores) , M-629 (Miraflores - Canencia) y M-637 (Lozoya - La Granja).
Andalucía tiene tres tramos cerrados: AL-5405 (Benacebada - La Estación) en Almería; A-395 (Sierra Nevada, km 32 al 39) y A-4025 (Sierra Nevada, km 0 al 7.35) en Granada.
Es obligatorio el uso de cadenas en AL-3102 (Velefique - Bacares) , AL-4404 (Aulago - Portocarrero) , AL-5406 (Las Menas - Jorvila) y AL-5407 (Bacares) en Almería. Además de A-337 (Laroles Ferreira y Puerto de la Ragua) , A-395 (Sierra Nevada, km 18 al 32) y A-4030 (Güéjar Sierra) también en Granada.
La TE-68 (Guadalaviar - Valle Cabriel) es la única carretera cerrada en Aragón. En nivel rojo están, en Huesca: A-136 (Biescas - Frontera del Portalet y tramo frontera) , A-138 (Parzán - Chisagüés) , A-139 (Cerler - Francia) , A-23 (Nueno - Lanave) , A-2606 (Panticosa) , N-260 (Lardiés - Fanlillo) , N-260a (Gavin - Linas de Broto) , N-330/N-330a (Canfranc - Candanchu) y N-330b (Candanchu).
En Teruel, la A-1511 (Santa Eulalia - Orihuela del Tremedal) , A-2515 (Cella - Bronchales) , A-2709 (Noguera de Albarracín - Bronchales) y TE-V-9032 (Valle Cabriel - Guadalaviar).
Asturias tiene los tramos de AS-348 (Monasteriu) y LN-8 (Los Pontones - El Quempu) en nivel negro. Mientras que la AS-112 (Puerto San Isidro) , AS-117 (Tarna) , AS-12 (Acebo) , AS-14 (Lago - La Reigada) , AS-15 (Trabáu) , AS-212 (Fresno Llanelo) , AS-213 (Puerto Leitariegos) , AS-227 (Puerto de Somiedo) , AS-265 (Samartin - La Riera) , AS-29 (Folgueiras de Aviouga) y AS-364 (La Reigada - Cabral), están en nivel rojo.
Castilla-La Mancha tiene en nivel rojo la N-403 entre Rielves y Castillo de Escalona, y con restricciones a pesados la A-2 en Guadalajra entre Torija y Garbajosa.
Extremadura tiene cerrados en Cáceres, nivel negro, la CC-224 (Hervás - Cabezuela del Valle) , CC-241 (Pasarón de la Vera - Piornal) , CC-242 (Garganta la Olla - Piornal) y EX-109 (Perales del Puerto - Gata).
Galicia solo tiene un tramo cerrado al tráfico, la OU-122 (Lardeira - Casaio) en Ourense.
Si está restringido el acceso a pesados en Lugo: A-6 (Pedrafita do Cebreiro) y LU-633 (Piedrafita do Cebreiro); Ourense: A-52 (A Canda - Abedes) , N-525 (A Canda - Fumaces) , OU-531 (Sabariz - San Simón) , OU-533 (A Gudiña - Outar de Pregos) , OU-536 (Alto do Couso - A Pobra de Trives) y OU-540 (Gontán - As Maus); y en Pontevedra en la AP-53 (Reguengo - Santo Domingo) y PO-534 (Sante - O Cachafeiro).
En Navarra está cerradas la A-137 (Isaba/Izaba) , NA-2011 (Pikatua) y NA-2012 (Muskilda - Irati), mientras que en Cataluña, está en nivel rojo la N-260 (Vilaller - Castejón de Sos) y N-230 (Vilaller - Vielha).