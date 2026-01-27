Alerta en León por el temporal: vuelve la nieve a la provincia y varios ríos están en nivel amarillo por la crecida

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Subdelegación del Gobierno en León ha difundido este martes 27 de enero de 2026 la actualización del parte meteorológico e hidrológico correspondiente a la provincia, donde se alerta de la llegada de nuevas nevadas en varias comarcas durante las próximas horas y se informa del estado actual de los principales ríos.

De acuerdo con los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este mismo martes se mantiene activo en la Cordillera Cantábrica leonesa un aviso amarillo por nevadas que podrían dejar acumulaciones de hasta cinco centímetros en 24 horas, con una probabilidad entre el 40 y el 70 por ciento, entre las doce del mediodía y las once y cincuenta y nueve de la noche.

Se trata de nieve granulada y las precipitaciones se esperan por encima de los ochocientos metros de altitud.

Para el miércoles 28 de enero la situación se intensifica en la misma Cordillera Cantábrica, donde el aviso amarillo por nevadas eleva la acumulación prevista hasta los diez centímetros en 24 horas, también con probabilidad del 40 al 70 por ciento, desde la medianoche hasta las seis menos un minuto de la tarde, y con cotas que subirán por encima de los mil metros.

Además, en el Bierzo y en la zona baja de León se activan sendos avisos amarillos por nevadas de hasta dos centímetros en 24 horas durante la mañana del miércoles, entre las cero horas y las doce menos un minuto del mediodía, con probabilidad similar y acumulaciones también por encima de los ochocientos metros.

En el capítulo hidrológico, la Confederación Hidrográfica del Duero informa de que varios ríos de la provincia se encuentran en alerta amarilla a las once y diez de la mañana de este martes. El río Bernesga presenta en Cascantes un caudal de 65,05 metros cúbicos por segundo y 1,55 metros de altura con tendencia descendente, mientras que en la capital leonesa registra 72 metros cúbicos por segundo y 2,36 metros de altura con tendencia ascendente.

El río Duerna, a su paso por Veguilla de la Valduerna, marca 44,02 metros cúbicos por segundo y 1,47 metros con tendencia descendente, y el río Omaña en Las Omañas llega a 82,72 metros cúbicos por segundo y 1,41 metros, igualmente en descenso.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil registra en el río Sil a su paso por Requejo, en Carucedo, una altura de 3,30 metros. Ante este escenario, las autoridades insisten en extremar la precaución en los desplazamientos por carretera, especialmente en zonas de montaña, puertos de la Cordillera Cantábrica y comarcas del Bierzo, donde se recomienda equipar los vehículos con cadenas o neumáticos de invierno.