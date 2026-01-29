El alfoz de León agilizará el papeleo municipal con el asistente de IA que regala la Diputación

La administración del siglo XXI llegará este mismo año al área metropolitana de León:. Y Sariegos será el gran referente del alfoz al estrenar, junto a otros 22 municipios de la provincia, la Estrategia Provincial de Inteligencia Artificial, a la que se sumarán en breve también Villaquilambre y Valverde de la Virgen. El objetivo es ambicioso: que el «cerebro digital» ayude a los empleados públicos a resolver licencias, informes y consultas vecinales en un abrir y cerrar de ojos.

El proyecto piloto que arranca ahora constituye el primer paso de un plan de choque dotado con 2,4 millones de euros hasta 2030 para elevar a los municipios menores de 20.000 habitantes a la vanguardia tecnológica en un salto sin precedentes. De hecho es «pionero» en España y está diseñado específicamente para que esos ayuntamientos «no se queden atrás en la revolución digital», como destaca el diputado de Cooperación y SAM, Valentín Martínez.

«Busca transformar los ayuntamientos en entidades más ágiles y eficientes. Y será una herramienta clave para combatir el atasco administrativo en ellos y en la propia Diputación», indica. Para explicar su alcance, Martínez señala que, por ejemplo, «las actas que ahora se tardan tres días en redactar se pasarán a hacer en segundos o una ordenanza, que ahora lleva una complejidad temporal, se podrá ofrecer en minutos».

El plan no busca sustituir a los trabajadores municipales, sino dotarlos de un «asistente inteligente». Sobre todo, se verán beneficiados los secretarios e interventores municipales, al descargarse de tareas tediosas que se resolverán en poco tiempo y poder organizar grandes volúmenes de información normativa de forma rápida para facilitar la toma de decisiones.

La institución provincial facilita las licencias de IA generativa (ChatGPT) bajo un entorno seguro y controlado que cumple estrictamente con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y la protección de datos. Disponen de 350.000 euros este año para llegar a 270 usuarios y ya están en «contratación», precisan desde el SAM.

Para el ciudadano de a pie, la llegada de la IA a su ayuntamiento se traducirá, a medio plazo, en una administración más veloz. «Se trata de agilizar los engorrosos trámites administrativos y facilitar el día a día», remarca Martínez. Al liberar a los funcionarios de tareas mecánicas, estos podrán dedicar más tiempo a la atención directa y personalizada.

El despliegue incluye la formación de empleados públicos en los primeros 23 ayuntamientos —entre los que destaca la participación activa de Sariegos—, y se irá extendiendo progresivamente al resto. El reto es que en 2030, la IA sea una «herramienta cotidiana» en todos los ayuntamientos bajo el paraguas de la Diputación, posicionando a León como un referente nacional en innovación rural y cohesión territorial.

Con las licencias, los trabajadores municipales podrán usar herramientas similares al famoso ChatGPT, pero no «a lo loco». Antes de tocar una tecla, recibirán formación obligatoria. Tienen que saber cómo usarlo para ahorrar tiempo en la oficina, pero siempre respetando la protección de datos y la seguridad.

Martínez deja claro que la IA no va por libre. Habrá siempre una persona responsable supervisando que lo que haga la máquina sea correcto y transparente. La institución provincial tendrá así su propia «IA leonesa», entrenada con sus propios datos y que guardará en sus propios servidores. Así, cuando un vecino vaya a pedir una licencia o a consultar una ayuda, el proceso sea mucho más ágil porque la máquina conocerá al dedillo la normativa de la provincia. Se trata de modernizar la gestión pública y ayudar a los municipios de menos de 20.000 habitantes para que no se queden atrás.

El plan fue aprobado por unanimidad de todos los partidos políticos y se colaborará con la Universidad de León, el Incibe y el Parque Tecnológico para hacer de León un referente. También se intentará atraer a «nómadas digitales», ayudar a jóvenes emprendedores y evitar la exclusión digital. El documento es muy honesto sobre los retos, al constatar «poca formación digital del personal, miedo al cambio y la velocidad a la que va la tecnología».

Tecnología revolucionaria pero con mando humano

¿Se imagina que el administrativo de su ayuntamiento tuviera un asistente que nunca se cansa, que encuentra cualquier documento en un segundo y que ayuda a redactar informes en un abrir y cerrar de ojos? Pues eso es, en esencia, lo que la Diputación de León pondrá este año en marcha. Nada de robots de película; se trata de usar la Inteligencia Artificial (IA) para que la administración funcione mejor y más rápido.

El proyecto, que tiene la vista puesta de aquí a 2030, empieza ya con la prueba piloto. La idea es sencilla: ayudar especialmente a los pueblos más pequeños (aquellos de menos de 20.000 habitantes) a que no se queden atrás en la era digital. No se va a dejar que la máquina decida sola. Siempre habrá una persona detrás de cada decisión importante.