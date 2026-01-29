Diario de León

Colegiación, el valor del gestor administrativo

Miguel Ángel Alonso de Paz, presidente del Colegio de Gestores Administrativos

Miguel Ángel Alonso de Paz, presidente del Colegio de Gestores AdministrativosÁNGELOPEZ

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

La digitalización de la Administración ha transformado profundamente la profesión de gestor administrativo. En un entorno cada vez más técnico y complejo, la colegiación, la formación continua y la atención personalizada se han convertido en garantías esenciales para ciudadanos, autónomos, pequeñas y medianas empresas. En este contexto, conviene recordar que la colegiación obligatoria no es un simple requisito formal, sino una auténtica garantía para quienes confían sus trámites a un profesional. Estar colegiado significa haber cumplido los requisitos legales de acceso, disponer de la formación adecuada, estar sometido a un código deontológico y asumir responsabilidades profesionales reales. Para ciudadanos, autónomos y empresas, la colegiación aporta seguridad jurídica, confianza y protección frente al intrusismo. La profesión de gestor administrativo ha cambiado de forma notable en los últimos años. La digitalización acelerada de las Administraciones Públicas y la complejidad creciente de la normativa han redefinido su papel social y profesional. La digitalización ha introducido mejoras evidentes en rapidez y acceso, pero no siempre ha supuesto una simplificación de los procedimientos. Hoy, muchos trámites exigen certificados digitales, múltiples sistemas de identificación y el manejo de plataformas complejas. Lejos de eliminar la burocracia, en muchos casos la ha hecho más técnica y menos accesible. Esta realidad genera una brecha digital que afecta especialmente a personas mayores, autónomos sin estructura administrativa y pequeñas y medianas empresas. Es aquí donde el gestor administrativo desempeña una función esencial: ayudar a las personas a convivir con la complejidad normativa y tecnológica. La digitalización no debería obligar a nadie a contratar a un gestor administrativo. El gestor no sustituye a la Administración ni impone su intervención. Su trabajo consiste en asistir cuando el sistema resulta inaccesible o confuso. La burocracia existe por la complejidad normativa del propio sistema, no por la actuación del gestor. El gestor administrativo actual ha evolucionado hacia un perfil más técnico y multidisciplinar, con conocimientos en materias fiscales, laborales, mercantiles, administrativas y jurídicas. Esta evolución exige una actualización constante de conocimientos, canalizada a través del Colegio Profesional. La incorporación de nuevas tecnologías forma parte del día a día del gestor, pero el valor diferencial sigue siendo humano: criterio profesional, atención personalizada y responsabilidad. El gestor administrativo no es un gasto innecesario. Se cobra por un trabajo profesional cualificado, por el tiempo dedicado, por el conocimiento aplicado y por la responsabilidad asumida. Su intervención evita errores, sanciones y situaciones de indefensión. En definitiva, el gestor administrativo es un aliado esencial para ciudadanos, autónomos y pequeñas y medianas empresas en una Administración cada vez más digital y compleja. El colegio de Gestores Administrativos cuenta con una gran implantación social y profesional.

tracking