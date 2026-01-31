Alumnos fuertes como rocas y resilientes

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Los alumnos de primero de la ESO de Juan del Enzina regresaron ayer a sus casas como ‘rocas’, tras una intensa jornada en Palencia que, combinando los deportes de aventura, les permitió aprender a gestionar mejor sus emociones.

La tirolina y la escalada «fue guay» para el grupo de estudiantes, que señalan que la experiencia les ha permitido «explorar» sus límites «y saber hasta dónde podemos llegar». Una jornada que realizaron en compañía y que también ayudó a mejorar las relaciones entre los compañeros, que se respaldaban porque, quien más y quien menos, tuvio «superar sus miedos».

El balance final fue un día de diversión, fuera de las aulas, que les permitió hacer frente a emociones como el miedo en plena adolescencia, con lo que el objetivo de la jornada es conseguir jóvenes más fuertes y resilientes, capaz de enfrentarse a los nuevos retos que les tocará afrontar a lo largo de la vida.

El deporte y las emociones van de la mano y los alumnos de Juan del Enzina coordinaron ambas, con el triunfo de la escalada y la tirolina sobre el resto de las actividades, como fueron relatando en el camino de vuelta en el bus.

Convertir a estos jóvenes alumnos «en rocas» forma parte un programa que impulsan la Junta y el Ministerio de Educación y de la mano de la fundación del exfutbolista Eugenio Sacistan, con su plan Educación Emocional y Resiliencia. Son dos jornadas de charlas con psicólogos y docentes en su propio centro y una más, la que vivieron ayer los alumnos de Juan del Enzina, en un centro de multiaventura de Palencia, donde pusieron a prueba su osadía y su capacidad para adaptarse.

Escalada, un paseo aéreo sobre un ligero puente, rapel, espeleología o tirolina fueron algunas de las pruebas a las que tuvieron que enfrentarse los estudiantes del instituto leonés para saber de dónde surgen la alegría, el miedo, la ira o la ansiedad y, también a identificarlas y a saber cómo gestionarlas, así como a sus reacciones.