León se enfrenta a otra temporada de trenes turísticos lejos, muy lejos, de aquella situación idílica que le prometieron los políticos sobre la promoción de una marca que iba a reportar opciones de promoción y desarrollo para las comarcas leonesas. Trenes Turísticos de León, patente de la factoría Ábalos, cuando era ministro de Fomento, y se presentó en la capital leonesa en plena pandemia para deletrear bajo las mascarillas cómo iba a trabajar el Gobierno para combatir la caída libre de la economía, fenómeno extendido por los territorios leoneses. La nueva edición de tren turístico leonés se limita al Expreso de La Robla, que ha subsitido en los últimos ejercicios como el últimno exponente de un elenco que llegó ser espléndido. También esta opción de promoción turística del entorno se ha caído de las perspectivas leonesas. Ya hay calendario para esta composción de lujo que se presenta en dos formatos en los paquetes de recorrido, el más recurrente entre Bilbao y León, a caballo de tres jornadas en las que cabalga el recorrido del legendario Hullero entre León y Bilbao y sujeta paradas en itinerarios para mostrar las Merindades de Burgos, el románico de Palencia, y la montaña de León. Ya hay fechas para la apertura de la nueva temporada, fijada para el 5 de junio, en el regreso al repertorio del norte por la misma senda que llevó el carbón, traía el hierro y sostuvo la esperanza de la emigración que huyó d elas penurias económicas y sociales de la tierra leonesa. El segundo formato del Expreso de la Robla es la ruta del peregrino, que promueve trayectos por el camino del norte hasta Santiago de Compostela. Hasta ahora, en el calendario de 2026, el Exporeso de La Robla ofrece ya la opción de reservar hasta cuatro fechas para abordar el recorrido entre las capitales leonesas y vizcaína en el periodo que abarca de junio a septiembre; de igual forma, ofrece de fechas de calensrio para el recorrido peregrino con salida y llegada a Oviedo. Los precios por pasaje oscilan entre los 2.200 y los 2.600 euros, según el tipo de cabina que escoja el pasajero; en la ruta del peregrino, la tarifa se mueve entre los 2.850 euros y los 3.400 euros. Desde la capital leonesa, se ofrece una combinación para incluir en la visita la Cueva de Valporquero. Con el Transcantábrico también fuera de foco, se aborda una nueva temporada turística con León alejado del itinerario del tren que se inventó para que emprendiera el viaje en la Estación de Matallana, en pleno centro de León, donde reside el origen de esta composición de lujo que ya hace unos años emigró hacia otros destinos. El arranque del Transcantábrico está más cercano en el tiempo; el 17 de marzo, prevé un recorrido de Oviedo a San Sebastián, con el cartel de completo No queda papel sin vender en estos 4 días y tres noches de pñaquete tur´sitica enb una de las ofertas más distinguidas en el sector ferroviario. Lo más emotivo del tren Transcantábrico es que fue gestado en León. Fue en un 30 de julio de 1983 en León, con un viaje inaugural entre La Robla y Cistierna. Su composición original era de tres coches salón Pullman construidos en el Reino Unido en 1923 (pub, bar y salón), cuatro coches cama de literas, un furgón generador y un coche de servicio para la tripulación. Los primeros años realizó los viajes entre León y Ferrol (con paso por Bilbao), hasta aquel cierre de la línea León-Bilbao (Ferrocarril de La Robla); desde entonces pasó a efectuar el viaje entre Bilbao y Ferrol. En el año 2000 se construye un hermano gemelo al que en aquella época se estaba reformando y se crea el Transcantábrico II. En 2011, el Transcantábrico I, que se inauguró en 1983 y se reformó en el 2000, se remodela íntegramente dando lugar al actual Transcantábrico Gran Lujo, mientras que el Transcantábrico II cambió el nombre por Transcantábrico Clásico, nombre que le diferenció hasta 2022, cuando pasa a denominarse Costa Verde Express, con una nueva ruta más corta y nuevos colores, según se recoge en los inventarios sobre esta composición de ferrocarril. Ese objeto de deseo fue el primer tren-hotel turístico de España. La creación de ar un tren turístico, como el Orient Express, para avanzar por el ancho métrico del norte de España. Así creció este soporte turístico de lujo que vino al mundo y dio sus primeros pasos en la provincia de León hace más de 40 años.

La promesa de la factoría Ábalos se quedó en palabras Aquel célebre 21 de junio de 2021 pasó a glosar la gesta de la visita de José Luis Ábalos. El ministro y secretario de organización del PSOE no se quedó atrás a la hora de elevar la música de fondo en la presentación. «Estamos trabajando desde el Ministerio, a través de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, junto con la Diputación de León, en un nuevo proyecto turístico y cultural denominado Trenes Turísticos e Históricos de León», señaló. «Este proyecto permitirá conocer los distintos rincones de la provincia con viajes en tren de un día que podrán completarse con trayectos en autobús para la visita de algunos puntos de interés», dijo, tras un encuentro con el presidente de la Diputación leonesa, Eduardo Morán. Quedó el asunto en estudiar el material y las rutas. De ahí no pasa.