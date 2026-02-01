Aviso amarillo en León por fuertes lluvias y riesgo de crecidas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León se encuentra este domingo 1 de febrero en situación de aviso amarillo por riesgo de lluvias frecuentes, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La llegada de lluvias sobre la capa de nieve acumulada aumenta el riesgo de deshielo que puede causar crecidas en los ríos y empeorar el estado de las calzadas.

Esta situación meteorológica se suma a las complicaciones viales detectadas desde primera hora en la red de carreteras provinciales.

Los cielos, cubiertos desde primeras horas darán paso a las precipitaciones que ganarán intensidad a lo largo del día. La cota de nieve se sitúa hoy entre los 1.500 y los 2.000 metros con presencia de brumas y bancos de niebla en zonas de montaña.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ascenso generalizado que dejará un ambiente menos gélido. En León capital se prevén máximas de 10°C y mínimas de 3°C, mientras que en Ponferrada el mercurio subirá hasta los 11°C. En otras localidades como Astorga se alcanzarán también los 10°C de máxima y en Villablino se esperan unos 7°C, valores que confirman la retirada de las heladas de las cotas bajas y medias de la provincia.

Dada la vigencia del aviso amarillo por precipitaciones y la situación de deshielo, se recomienda evitar los desplazamientos innecesarios por la red secundaria de la montaña leonesa.