Aemet declara la alerta en León para este martes por nevadas
Siete provincias de Castilla y León estarán este 3 de febrero, en aviso por nieve que pueden alcanzar los 5 centímetros de espesor
Siete provincias de Castilla y León estarán este martes, 3 de febrero, en aviso por nevadas que pueden alcanzar los 5 centímetros de espesor, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En concreto, todas las provincias de la Comunidad excepto Salamanca y Valladolid estarán tendrán aviso amarillo (peligro bajo) entre las 21.00 y las 23.59 horas del martes.
En todas ellas se avisa de la posibilidad de una acumulación de nieve en 24 horas de hasta 5 centímetros despesor por encima de los 1.000 metros de altitud.
El aviso se refiere al Sistema Central de Ávila, la Ibérica de Burgos, la Cordillera Cantábrica en León y Palencia, el Sistema Central de Segovia y Soria, provincia en la que también el aviso está vigente en la Ibérica, y la zona de Sanabria en Zamora.