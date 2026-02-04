Consulta en tiempo real el estado de las carreteras afectadas por el temporal de nieve en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El temporal de frío, lluvia y nieve que atraviesa la península mantiene un total de 45 carreteras cerradas al tráfico en la red secundaria, 13 en nivel negro por la nieve y otras 32 por las intensas lluvias e inundaciones, según el informe de las 05:55 de este miércoles de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La Subdelegación del Gobierno en León ha emitido esta mañana una actualización sobre el estado de las carreteras en la provincia, afectadas por las nevadas y la meteorología adversa asociada a la borrasca Leonardo, que continúa dejando precipitaciones en forma de nieve y lluvia en amplias zonas, especialmente de montaña.

Según la información remitida a los medios, varias vías principales presentan incidencias que obligan a restricciones al tráfico pesado y a circular con extrema precaución. El nivel de alerta se mantiene activo en varios tramos, con prohibición expresa para camiones y vehículos articulados en la mayoría de los casos señalados.

Principales incidencias reportadas:

AP-66 (Autopista León-Asturias) – Nivel Amarillo. Tramo afectado: desde Caldas de Luna (km 87) hasta Montejos del Camino (km 140). Prohibida la circulación de camiones y articulados. Circulación irregular en ambos sentidos, con necesidad de precaución por presencia de nieve o hielo en la calzada.

N-630 – Tramo general (Nivel Verde). Tramo: desde Ventosilla de la Tercia (km 99) hasta Navatejera (km 141). Circulación condicionada. La vía es transitable, pero se recomienda extremar la precaución debido a posibles restos de nieve, humedad o hielo. N-630 – Puerto de Arbas (Nivel Amarillo). Tramo específico: desde Arbas del Puerto (km 88) hasta Villamanín (km 100). Prohibida la circulación de camiones y articulados. Circulación irregular en ambos sentidos.

N-621 (Nivel Amarillo). Tramo: desde Santa María del Condado (km 18) hasta Cistierna (km 62). Prohibida la circulación de camiones y articulados. Circulación irregular, con riesgo por condiciones meteorológicas adversas en la zona norte de la provincia.

A-6 (Autovía del Noroeste) – Nivel Amarillo. Tramo: desde Quintanilla de Combarros (km 340) hasta Rodanillo (km 372) (incluyendo zonas como Puerto del Manzanal). Prohibida la circulación de camiones y articulados. Circulación irregular en ambos sentidos.

La Subdelegación del Gobierno, en coordinación con la Dirección General de Tráfico (DGT), subraya que estas medidas son preventivas y responden a la acumulación de nieve en cotas medias y altas, así como al riesgo de placas de hielo por las bajas temperaturas y la humedad persistente.

La situación se enmarca en el episodio meteorológico activo en el noroeste peninsular, con avisos amarillos por nevadas y deshielo en la Cordillera Cantábrica leonesa. Las autoridades mantienen la vigilancia y actualizarán la información conforme evolucionen las condiciones. Se recomienda a los conductores informarse antes de iniciar cualquier viaje y priorizar la seguridad vial ante este temporal invernal.

En la red principal, la nieve y el hielo condicionan la circulación en diversos puntos. Se encuentran en nivel amarillo, que limita la velocidad a 60 km/h y prohíbe el paso a vehículos pesados, la A-1 en Segovia entre los kilómetros 100.0 y 118.0, la A-23 en el tramo Nueno-Lanave en Huesca y la A-1 entre Madrid y Segovia del kilómetro 83.0 al 99.0.

También presentan esta restricción la A-6 en el Puerto del Manzanal, la N-110 en Ávila y la N-630 en León.

Por su parte, transcurren en nivel verde la AP-66 entre León y Asturias, la A-52 en tramos de Zamora y Ourense entre los kilómetros 54.0 y 133.0, la A-6 en Pedrafita do Cebreiro, la A-92 en el Puerto de la Mora, la N-420 en Cuenca y la N-6 entre Madrid y Segovia.

Respecto a las carreteras cortadas (nivel negro), permanecen intransitables por nieve 13 tramos: en Granada, la A-395 (del km 32.0 al 39.0) y la A-4025 (del km 0.0 al 7.35); en Asturias, la LN-8 y la SD-2; en Salamanca, la DSA-180, la DSA-191 y la SA-203; en Zamora, la ZA-103 (del km 8.0 al 16.0); en Cáceres, la CC-224, la CC-242 y la CC-437; y en Navarra, la NA-2011 y la NA-2012.





Simultáneamente, hay 32 carreteras cerradas por inundación, siendo Cádiz la provincia más afectada con 16 vías, incluyendo la A-405R2, CA-3102, CA-3104 y CA-3113, entre otras.

También se registran cierres por agua en Sevilla, con 5 vías afectadas como la A-361 y la SE-3102; en León, con 5 tramos cortados entre los que destacan la LE-114 y la LE-5705; en Granada, con la A-336, A-4026 y GR-3401; así como en Córdoba (CO-4207), Málaga (MA-8302) y Cáceres (CC-146).

En el resto de la red afectada, el nivel rojo obliga al uso de cadenas o neumáticos de invierno en 20 carreteras secundarias por nieve.

Destaca la situación en Huesca en la A-136, A-138, A-1605, A-2611 y A-2617; en Asturias en la AS-112, AS-227, AS-348, AS-228 y la N-630; y en Navarra en la NA-137 y NA-2000.

También se ven afectadas la CA-183 en Cantabria, la AV-932 en Ávila, la LE-126 y la N-630 en León y la CL-601 en Segovia.

Por inundaciones, se encuentran en nivel rojo la N-630 en Sevilla y la VP-4017 en Valladolid.

Ante la persistencia del temporal, la DGT recomienda planificar los viajes consultando el estado de las carreteras a través del 011 o el Mapa de Tráfico. Tráfico recuerda la necesidad de contar con cadenas o neumáticos de invierno, dejar libre el carril izquierdo para el paso de quitanieves y extremar la precaución ante la formación de placas de hielo o balsas de agua.