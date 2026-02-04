El vuelo de Barcelona a León aterriza otra vez en Asturias

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Otro vuelo que tenía como destino León y que, finalmente, ha aterrizado en Asturias. Y ya es el octavo avión con problemas que sufre el Aeropuerto de León por diferentes circunstancias. Las condiciones meteorológicas han sido la causa del desvío ya que la categoría del ILS, el sistema de apoyo a los pilotos, no ofrecía sufientes garantías para la operación.

De los ocho vuelos que han sido desviados o que no han podido operar en el Aeropuerto de León, cinco -incluido el de hoy- han sido desviados y hubo otras tres cancelaciones por causas meteorológicas.

La escasa capacidad del ILS para apoyar las maniobras de los pilotos en situaciones de meteorología adversa y los problemas de la nieve en la pista han sido los causantes de que los vuelos hayan sido desviados o que el avión no haya podido operar.

Una vez que el vuelo ha sido desviado a Asturias, los pasajeros son trasladados a León en autobús, como ocurrió el pasado domingo con el vuelo de Oporto en el que viajaban una treintena de personas.

En el vuelo de hoy miércoles, salió del Aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat en Barcelona a las 9.15 horas y tenía previsto aterrizar en León poco antes de las 10.30 horas. Sin embargo, con el desvío a Asturias el aterrizaje se produjo a las 11.23 horas, es decir, los pasajeros sumaron casi una hora más de vuelo a lo que ahora tienen que sumar el regreso a León en autobús. Pese a que el avión realizó varias operaciones de aproximación, finalmente el piloto declinó tomar tierra en León y volar hacia las instalaciones aeroportuarias de Avilés.

Como consecuencia de que el avión haya aterrizado en Asturias, el vuelo de vuelta de León a Barcelona también operará desde Avilés, con lo que los pasajeros que tenían previsto volar desde La Virgen del Camino también tendrán que ser trasladados en autobús hasta Asturias para despegar desde allí y llegar a Barcelona.