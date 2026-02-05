El vórtice polar, hoy: la alteración de la trayectoria amenaza con la primera ola de frío en España en tres años

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El hemisferio norte se enfrenta a un evento meteorológico de magnitud histórica que transformará radicalmente los patrones climáticos europeos durante las próximas semanas. La inminente explosión del vórtice polar, acompañada de un calentamiento estratosférico súbito sin precedentes recientes, amenaza con traer a España la primera ola de frío certificada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en tres años. Este fenómeno atmosférico de gran escala, que actualmente afecta a Estados Unidos con una intensidad extraordinaria, representa una ruptura fundamental en la circulación atmosférica a altitudes elevadas.

Los modelos de predicción meteorológica advierten que la alteración de la trayectoria del vórtice -sobre estas líneas- vaticina cambios radicales de temperaturas durante la segunda quincena de febrero de este 2026 e incluso en la primera semana de marzo. La Peninsula Ibérica, y en particular territorios como León con sus extensas áreas montañosas de interior, se perfilan como territorios vulnerables a descensos térmicos que evocarán inviernos históricos grabados en la memoria colectiva de estas regiones. Este escenario contrasta marcadamente con la realidad meteorológica de los últimos tres años, caracterizados por la ausencia de olas de frío certificadas.

Resulta especialmente significativo que, según los registros de la Aemet, este 2026 podría cerrar sin registrar ninguna ola de frío, lo que representaría un hecho sin precedentes en los últimos cincuenta años. La última ola de frío documentada en la península tuvo lugar entre el 28 de febrero y el 2 de marzo de 2023, afectando a trece provincias con una anomalía térmica de menos 1,2 grados centígrados. A pesar de que el inicio de este año ha traído temperaturas bajas en numerosas regiones españolas, la Aemet aún no ha catalogado formalmente ninguno de estos episodios como ola de frío.

Definición técnica de ola de frío según estándares meteorológicos

La Agencia Estatal de Meteorología establece criterios muy precisos para determinar qué constituye una ola de frío en España. Este fenómeno se produce cuando se encadenan tres días consecutivos en los que, como mínimo, el diez por ciento de las estaciones meteorológicas registran temperaturas mínimas por debajo del percentil cinco por ciento de su serie histórica de enero y febrero correspondientes al período 1971-2000. Esta definición científica y rigurosa permite distinguir entre episodios puntuales de frío intenso y auténticas olas de frío con repercusión territorial significativa.

El umbral estadístico utilizado por la Aemet se basa en décadas de datos históricos que permiten contextualizar anomalías térmicas en relación con los patrones climáticos normales para cada localidad específica. La ausencia de tres olas de frío consecutivas durante los años 2023, 2024 y 2025 representa un acontecimiento meteorológicamente anómalo que ha sorprendido a climatólogos y expertos en patrones atmosféricos europeos. Esta circunstancia subraya la relevancia de las actuales predicciones sobre el inminente colapso polar.

Mecanismo del calentamiento estratosférico súbito

Lo que está sucediendo en la atmósfera superior no constituye una simple tempestad convencional, sino una ruptura profunda en la circulación atmosférica a gran altitud que ocurre entre los diez y cincuenta kilómetros sobre la superficie terrestre. El calentamiento estratosférico súbito se origina cuando ondas atmosféricas de gran escala, denominadas científicamente ondas de Rossby, ascienden desde la troposfera —la capa donde residimos— hacia la estratosfera, rompiendo el flujo estable y ordenado del vórtice polar.

Los datos meteorológicos actuales indican un aumento de temperatura en la estratosfera polar que podría superar los cincuenta grados centígrados en cuestión de días. Este fenómeno aparentemente contradictorio —temperaturas extremadamente altas en la estratosfera mientras descienden temperaturas gélidas en superficie— obedece a mecanismos físicos fundamentales de la dinámica atmosférica. El proceso se asemeja a una inversión térmica vertical de magnitud extraordinaria que remodela completamente los flujos de aire a nivel global.

Cascada descendente: del techo atmosférico a nuestros hogares

Tras el colapso inicial en las altitudes elevadas, la anomalía de los vientos del este tiende a propagarse gradualmente hacia abajo, filtrándose a través de capas atmosféricas durante un período que habitualmente se extiende entre dos y cuatro semanas. Este proceso de transferencia térmica descendente es comparable a la infiltración de agua a través de diferentes estratos geológicos, pero ocurre en la atmósfera con velocidades y escalas temporales distintas.

El patrón de bloqueo atmosférico resultante funciona como un obstáculo que desvía sistemas meteorológicos atlánticos hacia latitudes más meridionales. Esta desviación de borrascas atlánticas afecta directamente a la Península Ibérica y la cuenca mediterránea, generando episodios de lluvia intensas en algunas regiones mientras permite que flujos continentales de aire siberiano circulen de este a oeste, transportando temperaturas extremadamente gélidas al corazón de Europa.

Precedentes históricos de ruptura polar

La historia meteorológica reciente documenta eventos similares con consecuencias devastadoras para el clima europeo. Los registros de fenómenos análogos en febrero de 2018 y enero de 2021 dejaron cicatrices profundas en la memoria meteorológica continental. Estos eventos precedieron a la llegada de la llamada Bestia del Este en 2018 y a la tormenta de frío Filomena en enero de 2021, ambas con repercusiones territoriales masivas y económicas significativas. En Estados Unidos, situaciones similares han generado olas de frío históricas que actualmente se concentran con particular intensidad en Nueva York y otras ciudades del noreste estadounidense.

La comparación con estos episodios históricos permite a los meteorólogos estimar con mayor fiabilidad el alcance y la intensidad de los impactos climáticos previstos para España en las próximas semanas. Los patrones observados en 2018 y 2021 demuestran que estas rupturas polares poseen la capacidad de modificar sustancialmente los sistemas meteorológicos durante períodos extendidos, afectando no únicamente a temperaturas sino también a la precipitación, velocidad del viento y estabilidad atmosférica general.

Impacto previsto en la geografía peninsular española

Para España específicamente, un escenario de colapso polar con división del vórtice implicaría consecuencias meteorológicas complejas y simultáneamente diversas según la ubicación geográfica. La Península Ibérica podría experimentar dos efectos contradictorios pero complementarios: en primer lugar, un incremento notable de precipitaciones originado por la desviación meridional de borrascas atlánticas; en segundo lugar, penetraciones de aire frío continental de procedencia siberiana que rebajan las temperaturas muy por debajo de los valores normales estadísticos para la época invernal.

Las zonas de interior peninsular y las áreas montañosas como León se configuran como territorios particularmente vulnerables a estos descensos térmicos radicales por su ubicación geográfica y características orográficas. Las provincias del noroeste español también se perfilarían como territorios afectados directamente por esta irrupción de aire continental extremadamente frío. Los meteorólogos advierten que, si se cumplen las predicciones actuales, podríamos estar presenciando el cierre del invierno más frío de España en varios años, rompiendo la tendencia de tres inviernos consecutivos sin olas de frío certificadas.