Los vecinos exigen «tapiar Bodegas Armando» ya mientras se expropia

Aun con la reciente aprobación del acuerdo que empuja a la «venta forzosa» de las ruinas de las antiguas Bodegas Armando, en el arranque del paseo de Salamanca, junto al puente de los Leones, el PP defiende que «no se puede esperar un año mientras llega la solución». Hasta entonces, los populares alertan de que «viandantes y vecinos piden una intervención urgente de los Bomberos por el riesgo de caída a la acera de parte del tejado, incendiado en su día y cuyo estado se ha agravado con las lluvias». Más si cabe, recalcan, después de que se hayan «registrado nuevos actos de violencia al reventar las dos puertas de entrada a patadas, lo que hace que el edificio haya sido okupado de nuevo».

Los populares reivindicaron que su grupo «tomó la iniciativa y contactó con la Junta para encontrar la nueva solución administrativa de expropiación forzosa», pero insisten en que «el avance del deterioro urge la toma de medidas». «El Ayuntamiento debe actuar subsidiariamente ante la falta de medidas de los propietarios para garantizar la seguridad», recalcó el portavoz del PP en el Ayuntamiento, David Fernández, quien describió que «el estado de la construcción provoca que los viandantes caminan con miedo por el paseo de Salamanca por el riesgo de caída de parte del inmueble».

El problema, enquistado desde hace 25 años, con tejados caídos llenos de amianto, incendios y ratas, dentro de un entorno inmediato en el que se arraciman más de 400 vecinos, aumenta con el miedo a «los asaltos posibles de quienes okupan y se esconden dentro» del edificio de las antiguas Bodegas Armando. Fernández reivindicó que su partido contactó «con la Junta para buscar una solución urbanística definitiva ante la presencia de la ruina sin solución», pero «lograda la nueva fórmula que se ha comenzado, sin embargo, no pueden eludirse las responsabilidades inmediatas de acción para proteger a los caminantes por los riesgos inmediatos que existen».

Esta necesidad hace que «no se pueda esperar un año en la situación actual, que es lo que se calcula para el nuevo procedimiento administrativo» que conducirá a la expropiación, ante el incumplimiento reiterado de los de los avisos de intervención por parte de los dueños. La «urgencia de intervenir» la reclaman los vecinos, que exigen al consistorio que sea «quien tome medidas, y haga lo que se debe, ante la falta de colaboración de los propietarios a los que les debe pasar el coste de la intervención». «De no actuar de forma inmediata, los problemas de seguridad continuarán y se agravarán, lo que pone el foco en el equipo de gobierno que debe tomar medidas ya», avisaron.