León sigue de Navidad al borde de Cuaresma

A fecha de 7 de febrero, los elementos de la iluminación navideñas aún son visibles en muchos puntos de la ciudad de León. El espectacular árbol de Navidad de la plaza de Santo Domingo aún se retiró a principios de esta semana, la decoración de Michaisa seguía ayer en el mismo estado que lució en diciembre y los soportes de Santa Ana y Eras de Renueva para el Ramo Leonés continuaban a pie de cañón, pero ahora ya sin villancicos. Hace ya más de un mes que se dio por cerrado el calendario navideño con la Pascua.

La explicación oficial esgrime como argumento que es la empresa adjudicataria del servicio de iluminación de Navidad la que ha de retirar los elementos onamentales. Pero en cualquier caso, el efecto de dejadez que se genera es muy acentuado y llega al extremo de la broma y de los memes.

A punto de entrar en la Cuaresma, la Epifanía todavía colea.