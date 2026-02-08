Montaña rusa meteorológica en León: así será el tiempo esta semana según la Aemet
El martes se perfila como el día más sorprendente de la semana, con un ascenso térmico que llevará los termómetros hasta los 14°C
La ciudad de León se enfrenta a una semana de contrastes marcados por la inestabilidad atlántica. Tras un domingo que cierra con cielos cubiertos y una alta probabilidad de nieve durante la noche (70%), el lunes arrancará con una transición hacia las lluvias débiles. Las temperaturas comenzarán a subir ligeramente mañana, alcanzando los 9°C de máxima, aunque la humedad cercana al 92% mantendrá un ambiente fresco y húmedo en toda la capital.
El martes se perfila como el día más sorprendente de la semana, con un ascenso térmico que llevará los termómetros hasta los 14°C, una cifra inusualmente alta para estas fechas de febrero. Sin embargo, este alivio no vendrá acompañado de sol pleno, ya que se esperan lluvias ligeras y rachas de viento del suroeste que alcanzarán los 15 mph, acentuando la sensación de variabilidad.
A partir del miércoles, el mercurio volverá a descender de forma progresiva. La segunda mitad de la semana recuperará el carácter invernal con máximas que caerán hasta los 7°C hacia el viernes y sábado. El riesgo de precipitaciones, que podrían volver a ser en forma de nieve durante las madrugadas del fin de semana, marcará el cierre de unos días caracterizados por el viento constante y un cielo que difícilmente terminará de despejar.