Montaña rusa meteorológica en León: así será el tiempo esta semana según la Aemet

La ciudad de León se enfrenta a una semana de contrastes marcados por la inestabilidad atlántica. Tras un domingo que cierra con cielos cubiertos y una alta probabilidad de nieve durante la noche (70%), el lunes arrancará con una transición hacia las lluvias débiles. Las temperaturas comenzarán a subir ligeramente mañana, alcanzando los 9°C de máxima, aunque la humedad cercana al 92% mantendrá un ambiente fresco y húmedo en toda la capital.

El martes se perfila como el día más sorprendente de la semana, con un ascenso térmico que llevará los termómetros hasta los 14°C, una cifra inusualmente alta para estas fechas de febrero. Sin embargo, este alivio no vendrá acompañado de sol pleno, ya que se esperan lluvias ligeras y rachas de viento del suroeste que alcanzarán los 15 mph, acentuando la sensación de variabilidad.

A partir del miércoles, el mercurio volverá a descender de forma progresiva. La segunda mitad de la semana recuperará el carácter invernal con máximas que caerán hasta los 7°C hacia el viernes y sábado. El riesgo de precipitaciones, que podrían volver a ser en forma de nieve durante las madrugadas del fin de semana, marcará el cierre de unos días caracterizados por el viento constante y un cielo que difícilmente terminará de despejar.