La nieve y el hielo condicionan el tráfico en León con cinco tramos en nivel rojo y alertas en la A-6

Las condiciones meteorológicas de las últimas horas han complicado la movilidad en la provincia de León, donde el hielo y la nieve acumulada obligan a extremar las medidas de seguridad. Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), cinco tramos de la red viaria leonesa se encuentran en nivel rojo, lo que implica la obligatoriedad de utilizar cadenas o neumáticos de invierno, quedando prohibido el acceso a camiones y vehículos articulados.

Esta restricción afecta a la carretera LE-142 en Rabanal del Camino, así como a la LE-233 en Besande y la LE-234 en Prioro. Asimismo, la presencia de nieve dificulta el tránsito en la LE-126 a la altura de La Baña y en la LE-491 en Vega de Viejos. En todos estos puntos, la calzada presenta condiciones críticas que requieren que los conductores extremen la vigilancia para evitar incidentes.

Además de las limitaciones por nieve, la visibilidad y el estado del firme también preocupan en las vías de mayor capacidad. La DGT pide especial cautela para circular por la autovía A-6, específicamente en los entornos de Cuevas y Rodrigatos de la Obispalía, debido a la formación de niebla y a la posible afección a la calzada. Una advertencia similar se mantiene activa para la N-630 en Villamanín de la Tercia, donde el temporal también está marcando el ritmo del tráfico en esta jornada.