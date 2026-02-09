El PP registra 40 iniciativas en el Congreso para exigir un plan de choque contra el deterioro ferroviario en León
Las diputadas leonesas inciden que León es la provincia que más limitaciones tiene en la Comunidad y exigen un diagnóstico certero de la situación para revertirla
El Partido Popular denuncia el caos y la degradación del servicio ferroviario en la provincia y advierte que, tras el accidente de Adamuz, “ya no caben excusas ni parches: la prioridad debe ser la seguridad, la fiabilidad y la atención al pasajero”
En un contexto nacional marcado por incidencias, retrasos, cancelaciones, fallos de infraestructura y falta de información a los usuarios, el PP exige al Gobierno socialista de Sánchez actuaciones inmediatas, con un calendario verificable y presupuesto suficiente.
Por ello, las diputadas del PP por León, Ester Muñoz y Silvia Franco, han activado un control parlamentario intensivo con 40 iniciativas en el Congreso: 2 peticiones de informe y 38 preguntas escritas de control. El objetivo, apuntan, “es saber qué está fallando en cada línea y tramo de la provincia, qué limitaciones se aplican por seguridad, por qué se implantan, cuánto duran y cuándo se van a eliminar con actuaciones definitivas”.
León cuenta actualmente con 13 limitaciones temporales de velocidad (LTV) en AVE y 15 en la red convencional, lo que suma un total de 28 restricciones. Con estos datos, León lidera Castilla y León en limitaciones en alta velocidad. En el conjunto de España, y atendiendo al volumen total de limitaciones por provincia, León se sitúa en el puesto 15. Una situación inadmisible para una provincia que necesita un ferrocarril fiable y seguro para viajeros, trabajadores y actividad económica.
Las dos peticiones de informe dirigidas al Ministerio que encabeza Óscar Puente exigen “respuestas y documentos, no eslóganes”, en definitiva, un diagnóstico completo y verificable del estado de seguridad de la infraestructura ferroviaria en León, con programación de inspecciones, auscultaciones y actuaciones correctoras, plazos y presupuesto.
“León no puede seguir funcionando con parches: exigimos un diagnóstico de seguridad completo, con calendario y presupuesto, para saber qué está mal, dónde y cuándo se va a arreglar”, afirma Ester Muñoz.
Estudio del Lazo del Manzanal
Asimismo, recuerdan que ya está vencido el plazo para disponer del Estudio de Viabilidad del lazo del Manzanal, adjudicado el 3 de mayo de 2024 con un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que exigen que “den a conocer las conclusiones”.
“León merece el mismo trato que otras provincias: la eliminación del Lazo del Manzanal es estratégica para el futuro de León y no vamos a permitir más retrasos ni más silencio. El ministro Óscar Puente tiene que explicar por qué no se conocen los resultados y publicar ya las conclusiones del estudio”, señala Silvia Franco.
Las preguntas registradas reclaman datos oficiales y medidas concretas sobre incidencias, LTV vigentes y recurrentes, inspecciones realizadas tras el accidente de Adamuz, conservación y mantenimiento, y el estado de infraestructuras críticas (túneles, puentes, viaductos y muros). Además, ponen el foco en puntos especialmente sensibles para la movilidad y la seguridad ferroviaria provincial como la rampa de Pajares, el intercambiador de Vilecha, el Manzanal y la situación de FEVE.
Las diputadas leonesas recuerdan que la Ley de Movilidad Sostenible ya está en vigor e incorpora medidas impulsadas por el PP para salir del colapso ferroviario. “Un Plan de Choque en dos fases con medidas por provincia, un Plan de Atención Urgente a los Pasajeros ante incidencias extraordinarias y un protocolo de análisis de incidencias para retrasos superiores a 20 minutos por causas de infraestructura, con publicación de causas y medidas correctivas”. Además, la Ley recupera los compromisos de puntualidad e indemnizaciones de Renfe anteriores a julio de 2024 (50% a los 15 minutos y 100% a los 30 minutos en alta velocidad y larga distancia), que el ministro Puente había eliminado.
“Tras Adamuz, no vamos a aceptar más parches ni más opacidad: León necesita seguridad, inversión y un calendario de actuaciones verificable. El tren no puede seguir deteriorándose mientras el Gobierno mira hacia otro lado”, concluyen.
