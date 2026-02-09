El PP registra 40 iniciativas en el Congreso para exigir un plan de choque contra el deterioro ferroviario en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Partido Popular denuncia el caos y la degradación del servicio ferroviario en la provincia y advierte que, tras el accidente de Adamuz, “ya no caben excusas ni parches: la prioridad debe ser la seguridad, la fiabilidad y la atención al pasajero”

En un contexto nacional marcado por incidencias, retrasos, cancelaciones, fallos de infraestructura y falta de información a los usuarios, el PP exige al Gobierno socialista de Sánchez actuaciones inmediatas, con un calendario verificable y presupuesto suficiente.

Por ello, las diputadas del PP por León, Ester Muñoz y Silvia Franco, han activado un control parlamentario intensivo con 40 iniciativas en el Congreso: 2 peticiones de informe y 38 preguntas escritas de control. El objetivo, apuntan, “es saber qué está fallando en cada línea y tramo de la provincia, qué limitaciones se aplican por seguridad, por qué se implantan, cuánto duran y cuándo se van a eliminar con actuaciones definitivas”.

León cuenta actualmente con 13 limitaciones temporales de velocidad (LTV) en AVE y 15 en la red convencional, lo que suma un total de 28 restricciones. Con estos datos, León lidera Castilla y León en limitaciones en alta velocidad. En el conjunto de España, y atendiendo al volumen total de limitaciones por provincia, León se sitúa en el puesto 15. Una situación inadmisible para una provincia que necesita un ferrocarril fiable y seguro para viajeros, trabajadores y actividad económica.

Las dos peticiones de informe dirigidas al Ministerio que encabeza Óscar Puente exigen “respuestas y documentos, no eslóganes”, en definitiva, un diagnóstico completo y verificable del estado de seguridad de la infraestructura ferroviaria en León, con programación de inspecciones, auscultaciones y actuaciones correctoras, plazos y presupuesto.

“León no puede seguir funcionando con parches: exigimos un diagnóstico de seguridad completo, con calendario y presupuesto, para saber qué está mal, dónde y cuándo se va a arreglar”, afirma Ester Muñoz.

Estudio del Lazo del Manzanal

Asimismo, recuerdan que ya está vencido el plazo para disponer del Estudio de Viabilidad del lazo del Manzanal, adjudicado el 3 de mayo de 2024 con un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que exigen que “den a conocer las conclusiones”.

“León merece el mismo trato que otras provincias: la eliminación del Lazo del Manzanal es estratégica para el futuro de León y no vamos a permitir más retrasos ni más silencio. El ministro Óscar Puente tiene que explicar por qué no se conocen los resultados y publicar ya las conclusiones del estudio”, señala Silvia Franco.

Las preguntas registradas reclaman datos oficiales y medidas concretas sobre incidencias, LTV vigentes y recurrentes, inspecciones realizadas tras el accidente de Adamuz, conservación y mantenimiento, y el estado de infraestructuras críticas (túneles, puentes, viaductos y muros). Además, ponen el foco en puntos especialmente sensibles para la movilidad y la seguridad ferroviaria provincial como la rampa de Pajares, el intercambiador de Vilecha, el Manzanal y la situación de FEVE.

Las diputadas leonesas recuerdan que la Ley de Movilidad Sostenible ya está en vigor e incorpora medidas impulsadas por el PP para salir del colapso ferroviario. “Un Plan de Choque en dos fases con medidas por provincia, un Plan de Atención Urgente a los Pasajeros ante incidencias extraordinarias y un protocolo de análisis de incidencias para retrasos superiores a 20 minutos por causas de infraestructura, con publicación de causas y medidas correctivas”. Además, la Ley recupera los compromisos de puntualidad e indemnizaciones de Renfe anteriores a julio de 2024 (50% a los 15 minutos y 100% a los 30 minutos en alta velocidad y larga distancia), que el ministro Puente había eliminado.

“Tras Adamuz, no vamos a aceptar más parches ni más opacidad: León necesita seguridad, inversión y un calendario de actuaciones verificable. El tren no puede seguir deteriorándose mientras el Gobierno mira hacia otro lado”, concluyen.

