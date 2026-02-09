El PP exige reforzar la presencia policial en Eras de Renueva ante la "acumulación de robos" en viviendas

La zona de los chalés del final de Eras de Renueva ha sido objeto de asaltos estos días.DL

David Fernández ha mostrado su preocupación por “la acumulación de robos que se han producido recientemente en la zona norte de Eras de Renueva”, unos hechos que “no son nuevos y que vuelven a causar una gran preocupación entre los vecinos de esta zona”.

El último incidente ocurrió este fin de semana cuando cuatro individuos asaltaron una vivienda de esta zona, sumándose a los registrados en otras casas cercanas. El miedo ha cundido entre los vecinos, como ya trasladaron en la última visita realizada por el portavoz popular al barrio: “Pudimos escuchar entonces de primera mano que la inseguridad era una de las principales preocupaciones que tenían ya que en algunos casos además los delincuentes van armados. Los vecinos tienen una sensación de abandono por parte del alcalde que, recordemos, es el responsable de la Policía Local”.

El portavoz popular ha vuelto a recordar que los vecinos de esta zona del norte de la ciudad “llevan mucho tiempo pidiendo un refuerzo en la presencia policial y no terminan de percibir que se les escuche”. Es una queja común de todos los residentes “y me atrevo a decir que de la mayoría de los ciudadanos de León. La seguridad total no es posible, pero sí es posible una mayor presencia policial para una mayor disuasión de ladrones y delincuentes, especialmente en este tipo de zonas residenciales, que son poco transitadas durante una gran parte del día”.

Mayor dotación material y de agentes para la Policía Local

La seguridad es “uno de los factores que más importan a las personas, que más afecta a su bienestar y no podemos permitirnos como ciudad que los vecinos de un barrio vivan con miedo a que entren en sus casas. Insistimos en nuestra petición de mayor presencia policial en esta y también en otras zonas residenciales de la ciudad y exigimos también, como hemos en otras ocasiones, de dotar de mayores y mejores medios materiales para la Policía Local, además de más efectivos”.

Ya el pasado mes de octubre, el portavoz recordó su petición de mejoras en la protección de los agentes con la incorporación a su equipamiento de pistolas Taser, de escudos balísticos y sprays de defensa. Todos ellos son herramientas de trabajo que tienen un fin estrictamente defensivo y de protección de los agentes y con los que por supuesto ya cuentan otras policías locales de España y también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”.

El PP municipal ha recogido estas reivindicaciones de los propios agentes en varias ocasiones, con enmiendas al presupuesto municipal con un valor superior a los 80.000 euros. “Aunque el alcalde desdeñó estas propuestas tildándolas de carta a los Reyes Magos, vamos a seguir reivindicando estas mejoras para nuestros agentes, para una mayor protección de su integridad física en la prestación de un servicio que es fundamental como es el de la seguridad”.