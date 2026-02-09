Alerta extrema por la era fría que inicia el vórtice polar de Galicia a León y el resto de Europa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

España se prepara para enfrentar uno de los episodios meteorológicos más intensos de este invierno de 2026. Tras la mejoría transitoria experimentada después del paso de la borrasca Marta, el país afronta ahora la llegada de un sistema que traerá lluvias generalizadas, frío extremo y nevadas en las próximas jornadas. Las provincias del noroeste peninsular y las zonas montañosas serán las más afectadas por este fenómeno que ya ha generado alertas en todo el continente europeo y Estados Unidos, el vórtice polar que abrirá una nueva era fría.

Hasta el próximo viernes de esta semana, el chorro polar seguirá apuntando directamente hacia la geografía española, provocando la llegada sucesiva de borrascas y frentes que distribuirán precipitaciones en amplias regiones. Los meteorólogos de Meteored han confirmado que los mayores acumulados de precipitación se concentrarán especialmente en el noroeste peninsular, con cifras que podrían superar récords históricos en algunas comarcas.

La configuración atmosférica actual presenta características excepcionales. Un nuevo río atmosférico impactará contra la península ibérica durante la primera mitad de esta semana de 2026, dirigido por el tren de borrascas atlánticas y la posición del anticiclón de las Azores. Este fenómeno transportará enormes cantidades de humedad desde latitudes tropicales, intensificando las precipitaciones previstas.

Distribución de las precipitaciones por regiones

Las lluvias se extenderán progresivamente de oeste a este durante los próximos días, presentando una distribución muy desigual según las zonas. Galicia y otras áreas de la vertiente atlántica registrarán los acumulados más cuantiosos del episodio, mientras que las precipitaciones serán considerablemente más débiles en las costas mediterráneas. El archipiélago canario quedará completamente al margen de este episodio meteorológico.

La provincia de Pontevedra se situará como la zona más castigada por las lluvias, donde según las proyecciones del modelo europeo podrían acumularse aproximadamente 250 litros por metro cuadrado en puntos de las sierras. Otras comarcas gallegas esperan registros superiores a 100-150 litros por metro cuadrado, cifras igualmente preocupantes para el entorno de Sanabria, la mitad septentrional del País Vasco, el norte de Navarra y el Pirineo oscense.

También se esperan acumulaciones significativas en la Val d'Aran en Lleida, la vertiente segoviana de la sierra de Guadarrama, la Ibérica burgalesa, las sierras de Segura-Cazorla en Jaén, el valle del Jerte en Cáceres y la sierra de Grazalema en Cádiz. En otros lugares de la vertiente atlántica se registrarán más de 20-40 litros por metro cuadrado hasta el sábado, aunque las precipitaciones no alcanzarán la intensidad de la semana anterior.

Temperaturas anómalamente cálidas y posterior descenso térmico

Paradójicamente, mientras se esperan precipitaciones intensas, España experimentará temperaturas anormalmente cálidas para la época del año tanto en la península como en ambos archipiélagos a lo largo de esta semana de 2026. Los termómetros alcanzarán o superarán los 25 grados centígrados en las horas centrales entre el martes y el jueves en zonas de la costa mediterránea y a sotavento del alisio en Canarias.

En el litoral este y el bajo Ebro, los valores térmicos pueden situarse hasta 4 grados centígrados por encima de la media habitual para estas fechas. El flujo del oeste-suroeste que llegará será extremadamente templado, lo que provocará que la cota de nieve se dispare considerablemente, dando lugar a nuevos deshielos muy importantes en las principales cordilleras.

A partir del jueves, una nueva masa de aire más fresca traerá un descenso térmico transitorio que avanzará de noroeste a sureste. Este cambio brusco de temperaturas incrementará los riesgos asociados al episodio, especialmente en zonas montañosas donde el riesgo de aludes se disparará debido a los deshielos.

Riesgo de inundaciones y crecidas fluviales

El Sistema de Previsión ante Inundaciones Globales, conocido como GloFAS por sus siglas en inglés, forma parte del Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus. Esta herramienta permite consultar la probabilidad de crecidas con períodos de retorno de 20 años, resultando especialmente útil en situaciones meteorológicas adversas como la actual de 2025.

Según las proyecciones de GloFAS, este escenario de crecidas es muy probable en las cuencas del Guadalquivir, Mediterránea andaluza y Guadiana, así como en la cabecera del Segura, el río Mundo, el Júcar y el Cabriel. También afectará a los ríos de la vertiente sur de Sierra Nevada, algunos tramos del Tajo entre las provincias de Guadalajara y Toledo, incluyendo varios tributarios que nacen en la Serranía de Cuenca y en la sierra madrileña, diversos afluentes del Duero y el río Sil.

La situación resulta particularmente preocupante porque, aunque los registros no alcanzarán los extremos de la semana pasada, llueve sobre mojado en España. Los suelos están saturados, los ríos presentan caudales muy crecidos y numerosos embalses se encuentran al límite de su capacidad. A esto se suma el gran deshielo que se producirá a comienzos de esta semana con el subidón térmico previsto. Además, el viento de poniente soplará con fuerza en buena parte del territorio nacional.

El fenómeno del colapso del sistema polar

Las razones de esta anomalía meteorológica están relacionadas con el comportamiento del sistema de vientos circumpolares que se forma en la estratosfera ártica durante el invierno. Este sistema actúa normalmente como una barrera que confina el aire frío en las regiones polares, girando a velocidades de hasta 200 kilómetros por hora en sentido contrario a las agujas del reloj.

Pronóstico de lluvias.DL

Sin embargo, en febrero de 2026, las observaciones satelitales muestran un sistema elongado y fracturado, con una velocidad que disminuye drásticamente debido a ondas atmosféricas que lo deforman. Expertos del sitio Severe Weather Europe señalan que este colapso es excepcionalmente fuerte, con aumentos de temperatura en la estratosfera de hasta 50 grados centígricos en cuestión de días, lo que revierte los vientos zonales y divide el sistema en lóbulos irregulares.

Otro mapa de lluvias pronosticado para este martes 10 de febrero.DL

Un análisis reciente explica que la configuración parece inclinada o desequilibrada en comparación con los patrones circulares suaves que se describen en los textos meteorológicos tradicionales de los años 70 y 80. Estos cambios exponen fallos en los modelos climáticos tradicionales y demuestran la complejidad de los fenómenos atmosféricos actuales.

Perspectivas para la próxima semana

Aunque el domingo será un día muy inestable, de cara a la próxima semana los mapas meteorológicos intuyen un chorro polar más ondulado. Se alternarán dorsales anticiclónicas con nuevas borrascas, trayendo un tiempo mucho más variable con jornadas cálidas y suaves que se intercalarán con otras más frescas y lluviosas. La principal novedad en la circulación atmosférica se encontrará a partir del viernes según el modelo europeo, cuando la corriente en chorro presentará meandros más importantes y una dorsal podría instalarse sobre España, aunque no parece que será muy persistente.

Búsquedas relacionadas con fenómenos meteorológicos extremos

Este episodio meteorológico de 2026 forma parte de una tendencia de anomalías climáticas que afectan especialmente a zonas montañosas y de interior como la provincia de León. La anomalía térmica de este mes de febrero alcanza cotas preocupantes de norte a sur de Europa, provocando fenómenos que han generado una alarma mundial desde Estados Unidos hasta el continente europeo.