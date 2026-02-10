El vórtice polar entra en un patrón inestable que lo desdoblará y alterará el clima de España desde mediados de febrero

El desdoblamiento del vórtice polar provocará días de incertidumbre sobre los pronósticos del tiempo y divergencias enormes entre el norte y sur de España.DL

A partir del 10 de febrero de 2026, España se enfrenta a un escenario meteorológico inédito marcado por la fragmentación de una gran masa de aire frío polar, el archiconocido vórtice polar. Este fenómeno, conocido técnicamente como calentamiento estratosférico súbito, está transformando radicalmente los patrones climáticos del hemisferio norte. Los modelos de predicción europeos y estadounidenses coinciden en señalar que la división ocurrirá alrededor del 15 de febrero, desencadenando consecuencias dispares según las regiones de la península ibérica.

Lejos de provocar una ola de frío extremo comparable a eventos históricos recientes, el patrón dominante será de inestabilidad atmosférica con abundantes precipitaciones en determinadas zonas. Las provincias del noroeste peninsular, especialmente León y su entorno montañoso, experimentarán las condiciones más adversas con nevadas significativas en altitudes medias. Mientras tanto, amplias zonas del Mediterráneo y sur disfrutarán de temperaturas inusualmente suaves para la época, con máximas que podrían superar los 17 grados en jornadas despejadas.

La Agencia Estatal de Meteorología ya ha descartado oficialmente la posibilidad de una ola de frío certificada, lo que marcaría el tercer invierno consecutivo sin episodios gélidos extremos en territorio español. Sin embargo, la imprevisibilidad asociada a este fenómeno estratosférico mantiene a los expertos en alerta, particularmente de cara a la transición hacia marzo.

Anatomía de un colapso estratosférico

El remolino de aire gélido que habitualmente protege las regiones polares actúa como una barrera térmica en la estratosfera, situada entre 10 y 50 kilómetros de altitud. Durante los meses invernales, este sistema alcanza su máxima potencia, girando a velocidades que superan los 200 kilómetros por hora y manteniendo confinadas las masas de aire ártico en latitudes superiores a los 60 grados norte.

Curiosa imagen de la evolución del vórtice polar.DL

No obstante, cuando se producen calentamientos estratosféricos súbitos o SSW, la temperatura en la estratosfera puede aumentar hasta 50 grados en cuestión de días. Este fenómeno, documentado científicamente desde la década de 1950, provoca una desaceleración dramática o incluso una inversión del flujo de vientos zonales. Los análisis de instituciones como el European Centre for Medium-Range Weather Forecasts muestran que el debilitamiento actual comenzó a principios de febrero, con una intensificación del proceso durante la segunda semana del mes.

Rubén Vázquez, meteorólogo especializado en dinámica atmosférica, señala que el sistema despedirá el invierno meteorológico muy debilitado, con nuevos episodios de calentamiento troposférico que exacerban la situación. Por su parte, Andrej Flis, analista de fenómenos meteorológicos extremos, predice que la fragmentación generará dos lóbulos principales: uno dirigiéndose hacia el continente euroasiático y otro hacia Norteamérica, dejando a España en una zona de transición atmosférica.

Cronología de los efectos meteorológicos en territorio español

Durante el periodo comprendido entre el 10 y el 20 de febrero, el chorro polar ondulado permanecerá en latitudes inusualmente bajas, facilitando el desfile continuo de borrascas atlánticas desde el océano. Esta configuración sinóptica favorecerá precipitaciones persistentes en Galicia, la cornisa cantábrica y las zonas montañosas del interior septentrional.

Habrá zonas del norte de Europa totalmente congeladas, como las registradas en los últimos días en Estados Unidos.DL

En concreto, las proyecciones indican acumulaciones de lluvia que podrían superar los 80 litros por metro cuadrado en algunas comarcas gallegas, mientras que las nevadas afectarán a cotas superiores a los 1.200 metros en sistemas montañosos como los Pirineos, la Cordillera Cantábrica y el Sistema Central. Los vientos alcanzarán rachas superiores a los 70 kilómetros por hora en zonas costeras expuestas, especialmente en Galicia y el litoral cantábrico.

Paradójicamente, mientras el norte afronta estas condiciones adversas, las regiones orientales y meridionales registrarán temperaturas por encima de la media estacional. Las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía oriental podrían experimentar jornadas con termómetros rozando los 18 grados, valores más propios de mediados de marzo que de pleno febrero.

De cara a la última decena de febrero y los primeros días de marzo, existe una probabilidad moderada de incursiones de aire polar más intensas hacia el centro y norte peninsular. Estos episodios, aunque de carácter puntual y geográficamente limitados, podrían provocar descensos térmicos bruscos con heladas generalizadas en el interior y nevadas en capitales de provincia habitualmente poco afectadas por precipitaciones sólidas.

Impacto específico en la provincia de León

La geografía leonesa, caracterizada por su marcado gradiente altitudinal desde la llanura hasta las cumbres de la Cordillera Cantábrica, experimentará los contrastes más acusados del episodio. Las comarcas de montaña como Babia, Laciana y los Ancares podrían acumular espesores de nieve superiores a los 40 centímetros por encima de los 1.500 metros de altitud.

Las temperaturas mínimas en localidades de alta montaña descenderán hasta los -8 grados centígrados durante las madrugadas más frías, mientras que las zonas de transición entre la montaña y la meseta registrarán heladas persistentes. La capital leonesa podría ver el termómetro descender hasta los -2 grados en las noches más despejadas, aunque las máximas diurnas se mantendrán en valores positivos cercanos a los 7-9 grados.

El sector agrícola leonés, especialmente los viñedos del Bierzo y las explotaciones hortícolas de regadío, deberá extremar las precauciones ante posibles daños por heladas tardías en cultivos sensibles. Los ganaderos de las zonas de montaña enfrentarán dificultades logísticas para el acceso a explotaciones aisladas, mientras que las estaciones de esquí como San Isidro y Leitariegos podrían beneficiarse de abundantes nevadas que garanticen el final de temporada.

Contexto climático y perspectivas estacionales

Este episodio de debilitamiento estratosférico se inscribe en una tendencia de inviernos progresivamente más suaves en la península ibérica, documentada por series climáticas de las últimas tres décadas. Las predicciones estacionales para el trimestre febrero-marzo-abril de 2026 indican una probabilidad superior al 60% de que las temperaturas se sitúen en el tercil superior, es decir, por encima de los valores históricos normales.

Las precipitaciones, por su parte, mantendrán un patrón excedentario en el cuadrante noroccidental, con acumulaciones que podrían superar en un 20-30% los valores medios en Galicia, Asturias y el norte de Castilla y León. Esta anomalía pluviométrica positiva contrasta con el déficit estructural que afecta a las cuencas mediterráneas, donde los embalses mantienen niveles preocupantemente bajos.

Expertos en climatología señalan que la frecuencia de estos eventos estratosféricos podría estar aumentando en el contexto del cambio climático, aunque la relación causal permanece como objeto de intensa investigación científica. Lo que resulta indiscutible es que estos fenómenos introducen una componente de imprevisibilidad que complica enormemente las predicciones a medio plazo, obligando a revisiones constantes de los pronósticos.

Comparativa con episodios históricos recientes

El evento de enero de 2021, conocido popularmente como Filomena, constituyó la mayor nevada en décadas en el centro peninsular, con acumulaciones superiores a los 50 centímetros en Madrid y parálisis generalizada de infraestructuras durante varios días. Aquel episodio estuvo precedido también por un debilitamiento del sistema polar, aunque con una configuración atmosférica que favoreció el descenso de aire siberiano directamente hacia la península.

En contraste, el escenario actual de 2026 presenta diferencias sustanciales: la fragmentación genera dos lóbulos que no afectan directamente a latitudes ibéricas, mientras que la persistencia de borrascas atlánticas introduce masas de aire oceánico más templado que modera los descensos térmicos. Además, la fase actual del patrón de Oscilación del Atlántico Norte muestra valores menos extremos que durante Filomena.

Para mantenerse informado sobre la evolución diaria de este complejo episodio meteorológico, se recomienda consultar los partes oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología, así como servicios especializados en meteorología europea que actualizan sus modelos cada seis horas, incorporando las últimas observaciones de radiosondeos estratosféricos y satélites meteorológicos.