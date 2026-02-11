San Andrés del Rabanedo exige una inversión estructural urgente para sus colegios públicos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha reclamado a la Junta de Castilla y León que aumente la inversión en los colegios públicos del municipio y evite el trato desigual respecto a otras localidades. El concejal del área, Bruno Gastó, ha pedido a la Consejería de Educación que asuma también su responsabilidad, señalando que "los centros educativos presentan graves deficiencias en accesibilidad, cubiertas, eficiencia energética y calefacciones, actuaciones que no pueden considerarse mero mantenimiento, sino que requieren inversiones urgentes por parte de la Junta". Asimismo, ha solicitado a la administración autonómica que estudie la posibilidad de convenios adaptados a la realidad y a la inversión necesaria en cada municipio.

El Ayuntamiento ha precisado que la intervención de la Junta en la cubierta del CEIP Trepalio respondió a una situación sobrevenida y de urgencia, derivada del hundimiento de una esquina de tejado. Por ello, desde el Consistorio se insiste en que una actuación puntual no corrige las numerosas deficiencias estructurales que siguen presentes en los colegios del municipio.

El concejal ha recordado que desde el primer momento del hundimiento del tejado del edificio de infantil del colegio Trepalio, el Ayuntamiento se puso a disposición de la Junta, cediendo la Casa de Cultura para que el alumnado pudiera continuar con normalidad sus clases.

Desde el equipo de gobierno se ha insistido en que son conscientes de que los colegios del municipio requieren una inversión mayor, aunque también se ha recordado que durante años, con anteriores equipos de gobierno, la inversión municipal en mantenimiento de los centros educativos, así como en el Pabellón César Álvarez fue cero. En concreto esta instalación deportiva se clausuró para garantizar la seguridad de los alumnos porque “nos lo encontramos en un estado ruinoso”.

Durante el curso anterior, el Consistorio destinó casi 100.000 euros a la mejora de los CEIP Teodoro Martínez Gadañón y Trepalio. Entre estas inversiones se encuentra la reforma integral de varios de los aseos del CEIP Teodoro Martínez Gadañón, que supuso una inversión municipal de 43.800 euros.

En el CEIP Trepalio, el Ayuntamiento ejecutó durante el pasado curso trabajos de reparación de humedades, mejoras en distintos espacios del centro y la retirada del alero del edificio de Primaria, una actuación llevada a cabo el pasado verano. Esta estructura, ya desmontada, presentaba deficiencias que suponían un riesgo para el alumnado, por lo que su eliminación ha supuesto "una mejora importante en la seguridad de este espacio de recreo", según el Consistorio. Estas intervenciones contaron con una inversión municipal de 46.188 euros.

Además, el Ayuntamiento formalizó un nuevo contrato de mantenimiento de calefacciones y se va a reforzar el servicio de limpieza en los centros educativos.

En este 2026, el equipo de gobierno trabaja en poder formalizar nuevas inversiones en los centros educativos con más actuaciones, incluyendo nuevas mejoras en los baños del Gadañón e intervenciones en el parvulario del CEIP Antonio Valbuena. Una inversión que se reclama a la Junta que, llegado el momento al menos, la iguale.

"No pedimos ni más ni menos. Si el Ayuntamiento, en el contexto actual aún sometido a un Plan de Ajuste, ha hecho un esfuerzo económico importante y prevé continuar con actuaciones en este curso, la Junta debe igualar esa inversión y comprometerse con inversiones sostenidas que garanticen mejoras estructurales en los colegios de San Andrés", ha concluido Gastó.