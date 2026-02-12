San Andrés del Rabanedo eleva el tono y exige a la Junta que «iguale» su inversión en los colegios

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

El concejal de Educación de San Andrés del Rabanedo, Bruno Gastó, reclamó ayer formalmente a la Junta que aumente la inversión y corrija lo que considera un «trato desigual» en los colegios respecto a otras localidades de la comunidad. El equipo de gobierno ve problemas en accesibilidad, cubiertas y calefacción, que «no son simples tareas de mantenimiento» que le correspondería solventar al Ayuntamiento, sino «deficiencias estructurales que competen a la administración autonómica». Gastó insta a la Consejería de Educación a estudiar convenios que se adapten a la «cruda realidad» de San Andrés, todavía lastrado por un Plan de Ajuste.

UPL recuerda que la intervención de la Junta en el colegio Trepalio fue una respuesta de «urgencia sobrevenida» tras el hundimiento parcial del tejado en el edificio de Infantil, pero insiste en que una obra puntual no soluciona el mapa de carencias del municipio.

De hecho, el Ayuntamiento destaca que fue el propio municipio quien garantizó la escolarización cediendo la Casa de Cultura.

En cuanto al polémico pabellón César Álvarez, se lavan las manos asegurando que la inversión en mantenimiento durante años fue «cero» y se cerró en 2023 por el estado «ruinoso heredado», una situación que ha dejado al colegio Antonio Valbuena sin su principal infraestructura deportiva durante más de dos años.

Frente a las críticas por el estado de los centros, el Ayuntamiento pone sobre la mesa las cifras del último curso: casi 100.000 euros destinados a los colegios Teodoro Martínez Gadañón y Trepalio. En el primero se acometió una reforma integral de aseos (43.800 euros) y en el segundo se repararon humedades y se retiró el alero de Primaria, que suponía un riesgo de seguridad (46.188 euros).

También se formalizó un nuevo contrato para las calefacciones y el refuerzo del servicio de limpieza. Este ejercicio se trabaja en nuevas inversiones que incluirán más mejoras en los baños del Gadañón e intervenciones específicas en el parvulario del CEIP Antonio Valbuena, uno de los puntos más calientes de la protesta vecinal.

«Si el Ayuntamiento hace este esfuerzo económico bajo un Plan de Ajuste, la Junta debe, al menos, igualar esa inversión», concluyó Gastó, exigiendo un compromiso firme para que la seguridad de los niños no dependa de la titularidad de los edificios.