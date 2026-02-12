La Universidad de León eleva con la IA sus Honoris Causa con Boixo y De la Fuente

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La Universidad de León celebra hoy un nuevo acto de nombramiento de Doctores Honoris Causa, con la inclusión en su clauestro de dos jóvenes investigadores que, además, han nacido en León o pasado por las aulas de la institución académica: Sergio Boixo y César de la Fuente Núñez, aunque ambos estén ahora trabajando en Estados Unidos. La ceremonia, marcada por el protocolo universitario, comenzará a las 11.00 horas en el Aula Magna de San Isidoro.

El biotecnólogo César de la Fuente es doctor catedrático en la Universidad de Pennsylvania y el ingeniero Sergio Boixo Castrillo es director de computación cuántica de Google. Con ellos, la Universidad de León elevará a 59 sus doctores Honoris Causa, tres el nombramiento en 2024 de Manuel Atienza Rodríguez, Dionisio Llamazares Fernández y Laura María Lechuga Gómez, que hasta ahora es la única mujer distinguida con este reconocimiento por la Universidad de León.

Birrete, libro y guantes

Licenciado en Biotecnología por la Universidad de León, el coruñés César de la Fuente Núñez lidera en la actualidad en Estados Unidos un equipo pionero a nivel mundial en la aplicación de la inteligencia artificial para el desarrollo de nuevos medicamentos. Por su parte, el leonés Sergio Boixo Castrillo, leonés y director de computación cuántica de Google, encabeza investigaciones que están abriendo nuevas fronteras en la resolución de problemas imposibles para los ordenadores tradicionales. Actualmente, Boixo es una de las figuras más inlfuyentes a nivel mundial en la computación cuántica y desde 2013 forma parte del Google Quamtum AI. Por su parte, De la Fuente lidera el Machine Biology Group en la University of Pennsylvania, un equipo pionero que combina biología, ingeniería e inteligencia artificial para diseñar nuevos fármacos mediante el uso de tecnología informática y la IA

Ambos mantienen una estrecha relación con la Universidad leonesa y estarán acompañados durante la ceremonia de investidura por su padrino y madrina, es decir, quienes les propusieron para ser distinguidos ante el claustro de doctores de la Universidad de León. Después del discurso de sus valedores, recibirán sus títulos, se les impondrá el birrete laureado y se les hará entrega de anillo, libro y guantes, todo con un fuerte significado y tradición académica. Después, serán los nuevos Honoris Causa los que tomarán la palabra para después realizar el juramento y recibir la imposición de las medallas en una ceremonia con marcado protocolo.