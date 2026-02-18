León suma 21 puestos de coworking con la ampliación del edificio rojo

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La ampliación del centro de base tecnológica se remató en diciembre de 2024 tras una inversión de tres millones de euros, con fondos Edusi, se inauguró ayer con la presencia de la astronauta Sara García, quien con su compañero Pablo Álvarez, dan nombre a este centro que se ubica en el edificio rojo, en Eras de Renueva. Con la ampliación se suman 28 puestos de coworking, un salón de actos con capacidad para 120 personas y dos laboratorios, con el objetivo de generar sinergias con las 23 empresas ya instaladas en el edificio original.

Actualmente son 105 los trabajadores que ocupan estas instalaciones que buscan ofrecer un espacio a los emprendedores. Está previsto que en las próximas semanas el Ayuntamiento lance una nueva convocatoria, a través del Ildefe, para la ocupación de los espacios vacantes, a los que se suman otros dos que han quedado libres en el módulo inicial.

El centro dispone de ocho oficinas en la planta baja, 11 en la primera planta y 9 en la segunda (una de ellas acoge los servicios de informática del Ayuntamiento). En el nuevo módulo además de las oficinas, hay una sala de formación equipada con 15 equipos informáticos, además de un salón de usos múltiples con capacidad para 120 persona. Nuevas salas de reuniones y videoconferencias, zona de coworking, área de descanso y socialización y un laboratorio de innovación completan la ampliación del Centro de Empresas de Bases Tecnológicas. Entre los objetivos que se plantea el centro está, además de acercar al tejido empresarial y a los emprendedores las últimas tendencias del sector, ofrecer encuentros profesionales, jornadas de divulgación, actividades formativas o talleres. Hay una zona dedicaa dedicada a la preincubación de proyectos, para aquellos que se encuentran en su fase inicial, donde también pueden recibir asesoramiento ya que hay personal y material para ayudarles en la puesta en marcha de su idea y termine convirtiéndose en negocio.