León suma 21 puestos de coworking con la ampliación del edificio rojo

La ampliación del centro de base tecnológica se remató en diciembre de 2024 tras una inversión de tres millones de euros, con fondos Edusi, se inauguró ayer con la presencia de la astronauta Sara García, quien con su compañero Pablo Álvarez, dan nombre a este centro que se ubica en el edificio rojo, en Eras de Renueva. Con la ampliación se suman 28 puestos de coworking, un salón de actos con capacidad para 120 personas y dos laboratorios, con el objetivo de generar sinergias con las 23 empresas ya instaladas en el edificio original.
Actualmente son 105 los trabajadores que ocupan estas instalaciones que buscan ofrecer un espacio a los emprendedores. Está previsto que en las próximas semanas el Ayuntamiento lance una nueva convocatoria, a través del Ildefe, para la ocupación de los espacios vacantes, a los que se suman otros dos que han quedado libres en el módulo inicial.
El centro dispone de ocho oficinas en la planta baja, 11 en la primera planta y 9 en la segunda (una de ellas acoge los servicios de informática del Ayuntamiento). En el nuevo módulo además de las oficinas, hay una sala de formación equipada con 15 equipos informáticos, además de un salón de usos múltiples con capacidad para 120 persona. Nuevas salas de reuniones y videoconferencias, zona de coworking, área de descanso y socialización y un laboratorio de innovación completan la ampliación del Centro de Empresas de Bases Tecnológicas. Entre los objetivos que se plantea el centro está, además de acercar al tejido empresarial y a los emprendedores las últimas tendencias del sector, ofrecer encuentros profesionales, jornadas de divulgación, actividades formativas o talleres. Hay una zona dedicaa dedicada a la preincubación de proyectos, para aquellos que se encuentran en su fase inicial, donde también pueden recibir asesoramiento ya que hay personal y material para ayudarles en la puesta en marcha de su idea y termine convirtiéndose en negocio.
«No se limita todo a Barcelona o Madrid»
«Tengo los pies en la tierra hasta que tenga una misión espacial, entonces tendré que centrarme en ella», dijo la astronauta leonesa Sara García, en relación a todos los proyectos que está desarrollando en la actualidad y sobre la posibilidad de que, como seleccionada por la Agencia Espacial Europea, algún día emprenda un viaje más allá de las fronteras de la estratosfera.La joven científica asistió a la inauguración de la ampliación del Centro de Empresas de Base Tecnológica, acompañada por el alcalde de León, José Antonio Diez, y la rectora de la Universidad de León, Nuria González.Sara Garcia incidió en la necesidad de que los jóvenes cuenten con estos espacios para emprender. «Las grandes empresas están en las grandes ciudades, pero no todo tiene que ser en Madrid y Barcelona. Ahora hay emprendedores que sacan adelante sus proyectos en incubadoras o espacios de coworking en los que pueden discutir ideas e iniciativas y si hay estos recursos, por qué no se pueden hacer grandes desde aquí», remarcó la también científica, después de informar de que había hablado con su compañero Pablo Álvarez, quien continúa su formación en Alemania con la Agencia Espacial Europea, para comentarle que asistiría a la inauguración del espacio al que ambos dan nombre. «Me dijo que echa mucho de menos su tierra, porque los jóvenes tenemos arraigo a nuestra tierra y es importante que todas las instituciones arropen a los que tienen talento, que se pueda generar un caldo de cultivo, para que después de viajar o conocer otros sitios puedan volver a casa e impulsar sus ideas y empresas, que son el motoro económico. Hay que apostar por las nuevas generaciones», añadió, para remarcar que sus palabras eran en nombre de los dos.La rectora, Nuria González, por su parte alabó la apuesta por este espacio «que puede generar talento y conocimiento y se ofrece a las nuevas generaciones, para poder retener el talento en León que sale de las aulas». «La gente con inquietudes busca aportar soluciones a la gente y los que emprenden necesitan este tipo de espacios», remarcó Sara García, quien volvió a defender la enseñanza pública. "El talento que se genera en nuestras aulas puede llevarte donde te propongas y los sueños se cumplen con esfuerzo y talento, Sara y Pablo son el ejemplo de ello", añadió la rectora de la Universidad de León.El alcalde de León, José Antonio Diez, inicidió en la necesidad de «generar sinergias» entre los ocupantes de ambos edificios y ensalzó el hecho de que los astronautas leoneses Sara García y Pablo Álvarez den nombre al centro «que relanza la importancia de espacio, con el nombre de dos leoneses que han llegadao a cotas difíciles y que son un referente para todos».