Alerta amarilla en León: la cota de nieve se desploma al final de un día marcado por los fuertes vientos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este miércoles la alerta amarilla por viento y nieve en la Cordillera Cantábrica, donde las rachas podrán alcanzar intensidad fuerte o muy fuerte a partir de la tarde y las precipitaciones serán más persistentes y localmente moderadas en zonas de montaña.

El aviso amarillo indica que no hay peligro para la seguridad de las personas pero sí a la hora de hacer alguna actividad concreta.

La predicción apunta a una jornada de intervalos nubosos, con cielos más cubiertos en las horas centrales y lluvias débiles que irán ganando frecuencia por la tarde. La cota de nieve descenderá de los 1.800 metros iniciales hasta situarse en torno a los 900 metros al final del día, lo que podría complicar la situación en los puertos y áreas de mayor altitud.

Además del aviso por nieve en la montaña, la Aemet mantiene también una alerta amarilla por viento en la comarca del Bierzo y León, donde el viento de suroeste y oeste, inicialmente flojo, aumentará a moderado con rachas fuertes o muy fuertes, especialmente por la tarde.

Las temperaturas experimentarán un ligero o moderado descenso, más acusado en las máximas. En las principales localidades de la provincia se esperan valores que oscilarán entre los 1 y 12 grados en Astorga, 3 y 11 en León, 4 y 13 en Ponferrada, y entre 0 y 9 en Villablino. En las cotas más altas no se descartan heladas débiles.

La combinación de precipitaciones, bajada de la cota de nieve y rachas intensas de viento podría afectar a la circulación en los accesos a la Cordillera Cantábrica, especialmente a última hora del día, por lo que se recomienda precaución en los desplazamientos.