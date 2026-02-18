Atropellada una mujer en León cuando iba a pie por La Inmaculada

Una mujer de alrededor de 60 años ha resultado herida leve tras un atropello a las 12.42 horas en la calle Santa Clara, en el cruce con la Plaza de la Inmaculada.

El 112 fue informado por la Policía Local de un atropello, en principio leve en el que la víctima refería un golpe en una pierna, consciente.

El aviso al Servicio de Emergencias no especificaba el tipo de vehículo. Se cursó aviso a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.

El 112 también reportó el caso para su conocimiento al Cuerpo Nacional de Policía.