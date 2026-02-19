La montaña de León vuelve a estar en alerta por nevadas y caída de las temperaturas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La zona Cantábrica de León está este jueves, 19 de febrero, en aviso por nevadas, de hasta cinco centímetros en 24 horas, en una jornada en la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia temperaturas en ligero o moderado descenso en Castilla y León, que será notable en el Sistema Central en las máximas.

El aviso por nevadas en León, que concluye al mediodía, es de nivel amarillo, el de menor riesgo, que indica que no hay riesgo para la seguridad de las personas, pero sí a la hora de hacer alguna actividad concreta.

Este jueves se prevén en la comunidad intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso, con precipitaciones, débiles en general en zonas de montaña, principalmente en la primera mitad del día; y la cota de la nieve se situará en unos 700-1.000 metros.

Las temperaturas se anuncian en ligero o moderado descenso, que será notable en el Sistema Central en las máximas; con heladas débiles en cotas altas.

El viento será de componente oeste moderado, sin descartar rachas fuertes o muy fuertes, más probables en el extremo norte y tercio oriental, tendiendo a variable flojo al final del día.

En las capitales de provincia, las mínimas estarán entre los cero grados de Burgos, con dos en Zamora y Valladolid y uno en el resto; y máximas entre los 6 de Ávila y Segovia, con 7 en Soria, 8 en León y Salamanca, 10 en Zamora y nueve en el resto.