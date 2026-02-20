Una empresa pone a la venta casi 23,5 hectáreas en el polígono de Nava

El desarrollo del polígono industrial de Navatejera entra en una fase decisiva tras tres lustros de estancamiento y con un concienzudo estudio de detalle de 167 páginas ya aprobado por el pleno de Villaquilambre, que divide el mar de 67,5 hectáreas a desarrollar en dos fases. Los propietarios de una gran bolsa de suelo de 235.000 metros cuadrados, la mercantil Activos Meridianos S.L., que logró vía judicial como compensación por la cuantía que le adeudaba la junta vecinal, ha confirmado su intención de poner esos terrenos en el mercado. La decisión no es solo un movimiento empresarial, sino que pretende allanar el camino a la expansión del vivero, según indican.

Los responsables de la compañía, con sede en Cataluña, subrayan su voluntad de «no poner trabas» al crecimiento industrial de la zona, como creen haber demostrado ya con un gesto clave para las arcas de la pedanía de Navatejera, ya que la parcela que aceptaron estaba valorada en 800.000 euros y accedieron a condonar otros 600.000 euros de la deuda histórica que mantenía esta entidad local menora con ellos.

Esa quita y la regularización del suelo sirvieron de catalizador para que el Ayuntamiento de Villaquilambre pudiera articular el plan de expansión en dos fases, garantizando la viabilidad de un proyecto que parecía condenado al olvido administrativo.

En la primera etapa de esta ampliación, el reparto del suelo está ya definido. La mayor parte de la superficie pertenece a León Farma, mientras que una pequeña porción permanece en manos de la junta vecinal. Por su parte, Activos Meridianos S.L. aporta a esta junta de compensación un total de 30.000 metros cuadrados.

No obstante, la postura de la mercantil es clara: su modelo de negocio se centra en el suelo finalista y no en la gestión de terreno en bruto. Por ello, aunque están dispuestos a entrar en la junta de compensación si fuera necesario, su opción preferente es la venta de su participación.

Con el objetivo de facilitar la llegada de nuevos proyectos industriales, la propiedad ofrece este suelo a un precio que califican de «negociable». «Nuestro negocio no es el suelo en bruto; lo que queremos es que el polígono se desarrolle y genere riqueza», reconocen desde la compañía. Esta oferta abre una oportunidad para que promotores o grandes empresas se asienten en un enclave estratégico, justo cuando el polígono ya tienen los parabienes para su ampliación.

La expansión se desbloqueó en enero de 2025 tras 16 años con un acuerdo entre el Ayuntamiento de Villaquilambre y la junta vecinal de Navatejera, de la mano de la multinacional Insud Pharma, que apuestan por tentar ya la urbanización y desarrollo de una parte, la UA-1, de 26,7 hectáreas (el 40% del sector). La propietaria mayoritaria de ellas es Insud, a través de León Farma, la gran farmacéutica con instalaciones en el polígono desde su origen, que sumó en 2017 Farmalán, y ha ido creciendo hasta alcanzar los 600 trabajadores. Y la compañía catalana posee 30.000 metro cuadrados de esa primera fase.

La idea es que ese área se empiece a moldear con la iniciativa privada y sirva de lanzadera para la otra unidad, la UA-2, de 400.534,2 metros cuadrados (que representa el 60% del sector). De ese modo, el polígono casi triplicaría el suelo disponible para el asentamiento de empresas, ya que la primera fase se divide en 64 parcelas que suman 170.000 metros cuadrados y acoge a 41 compañías, mientras con el desbloqueo de la segunda fase se proponen dedicar otras 31 hectáreas a las industrias.