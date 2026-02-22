La Semana Santa toca a vísperas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las cofradías y hermandades de la Semana Santa de León empiezan a tomar temperatura ya de cara al inminente inicio de las procesiones, dentro de poco más de treinta días. Conciertos, presentación de carteles, tomas de posesión y propuestas novedosas conforman el menú de estos días, en un frenético inicio de actividad en el que, de momento y visto lo visto, no se hacen pronósticos meteorológicos.

Angustias y Soledad

La más antigua de las cofradías de León innova con la tecnología. El próximo día 8 de marzo, a las 19.00 horas en el Palacio de Exposiciones celebra un concierto de su Agrupación Musical que será presentado por un robot de la ULE. Según la cofradía, es el primer concierto a nivel mundial en aplicar este tipo de robots como presentadores. El viernes se celebró la tradicional cena de abades honorarios y se presentó el cartel de la cofradía, con la imagen del Cristo Yacente como protagonista, con fotografía de Luisma Pérez.

Dulce Nombre de Jesús Nazareno

Celebró con gran éxito el pasado fin de semana el concierto benéfico junto a la Agrupación Musical Virgen de los Reyes de Sevilla, una de las más afamadas del país. Presentó su cartel, obra de Luis Miguel Robles García. Las reuniones de paso son la principal ocupación estos días, aunque la actividad no cesa en todo el año. Las formaciones musicales también apuran sus ensayos.

Minerva y Vera Cruz

Acaba de oficializar como nuevo abad a José María Domínguez y ha presentado esta semana su cartel, obra de David Llamazares. También ha oficializado la visita protocolaria al subdelegado de Defensa, Juan Carlos Trujillo.

Santa Marta y La Cena

Organiza la X Jornada Cofrade ‘Máximo Gómez-Barthe’ dedicada al 25 aniversario de la procesión del ‘Rosario de Pasión’. Será el 28 de febrero a las 19.30 en el Museo de Semana Santa con la Banda Reino de León

Jesús Divino Obrero

Todavía llora el fallecimiento de uno de sus abades honorarios, José Luis Tascón. El cartel de este año es una fotografía de Miguel Suárez Seijas, ganador del I Concurso Restituto Ruano. Ayer celebró la peregrinación a la Virgen del Camino,, un clásico en la programación de actividades del barrio del Ejido.

Las Siete Palabras

En los prolegómenos de la Semana Santa, se acaba de inaugurar su calle, en la antigua Cuesta de San Isidoro y junto al domicilio de Eduardo de Paz, su fundador. Edita este año dos carteles, uno para Viernes Santo, obra de Seba Cervantes y otro para el Vía Crucis Procesional, con la firma de Pablo Lanchares.

Santo Cristo del Perdón

En el año del 60 del aniversario de la talla titular del Santo Cristo del Perdón, edita su cartel obra de Moisés García. También ha celebrado el concurso Perdón Relatos, con 52 obras presentadas. Está pendiente un año más de la suerte del indulto, que da nombre y sentido a la cofradía.

la Redención

Enrique Rodeyro Varela toma posesión hoy como nuevo abad de la penitencial. En el mismo acto se suma a la Junta de Seises Aitor Álvarez Bardón. El cartel anunciador de la Semana Santa es obra de Alvaro Ramón.

El Silencio

Hoy asume el cargo de Mayordomo Ángel Marcelino Blanco de Celis. Antonio Martín García y Pablo Martínez García se incorporan a la tarea de abogador y cantor, respectivamente, por decisión del Cabildo de Hermanos.

María del Dulce Nombre

El cartel de este año es obra de Elena Salas y la nueva abadesa de la penitencial verde es Irene López Miguélez. Celebra estos días un Taller de Cuaresma para niñas.

la Bienaventuranza

El próximo día 28 de febrero estará en Sevilla su Agrupación Musical, invitada por la AM Virgen de los Reyes en el Certamen de Marchas Procesionales de Jesús Despojado. Del 5 al 7 de marzo celebra el triduo a su titular. El cartel de este año es obra de Vicente Soto.

Santo Cristo del Desenclavo

Guille Cortés firma la foto del cartel de este año, que anuncia la Ronda Lírico Pasional Luis Pastrana para el 1 de abril y el Desvelado del Cristo del Desenclavo para el Viernes Santo, como actos paralelos a los más tradicionales.

Santo Sepulcro

Elena Salas pone la firma al cartel anunciador, en el año en el que Eduardo García se convierte en el nuevo Maestre al frente de su grupo de freires.

La Agonía de Nuestro Señor

Tiene su firma una de las novedades más simpáticas de la Semana Santa de este año, una procesión infantil que se celebrará el Sábado de Pasión, víspera del Domingo de Ramos, y que contará con un paso a escala de Jesús Camino del Calvario adaptado a las condiciones de los pequeños que lo van a pujar. Habrá cruz de guía y faroles. Alba González González sustituye en el cargo de abadesa a Nonia García, la histórica líder de la cofradía.

Jesús Sacramentado

Jaime Amigo Villa es el autor del cartel de la hermandad para este año.

Cristo del Gran Poder

Celebra hoy a las 19.30 horas el Concierto del XIII aniversario a favor de Cáritas Parroquial en San Lorenzo. Las entradas están disponibles de 18.00 a 19.15 horas en la sede (Palomera, 2), o bien a través de la Junta de Seises, componentes de la propia AM o responsables de secciones. Su cartel de la Semana Santa de este año es obra de Mar Calzado.