La grieta del puente de San Marcos de León no para a la espera de que se abra un nuevo ojo

Hay carteles indicadores en los alrededores, un dispositivo con paneles que alertan a los vehículos que exceden el gálibo y una señal en la que se advierte de que, si miden más de 2,5 metros, los furgones no libran. Pero la suma de todos los elementos disuasorios no evita que, sin faltar un mes, la caja de un camión termine por impactar en el puente de San Marcos. Algunos quedan atollados en mitad del paso y necesitan auxilio para desmontarse. Otros salen por sí mismos. Pero todos ahondan en el daño. Queda visible cuando se levanta la vista para observar cómo avanza la grieta en mitad del vano que sustenta la estructura histórica que permite atravesar el Bernesga, mientras el Ayuntamiento de León se demora en los estudios para decidir si abre un nuevo ojo en el estribo oeste.

La marca da testimonio del deterioro provocado por el empecinamiento de los conductores que, ajenos a la cifra del gálibo, intentan librar a ojo. La tozudez, cuando no el despiste, se topa con el obstáculo que evita a los vehículos de más de 2, 5 metros de altura atravesar el paseo de Salamanca de punta a punta, desde Pinilla hasta el puente de los Leones.

La grieta luce en el vano del puente de San Marcos.Ángelopez

La solución definitiva depende de que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de León apruebe el proyecto para abrir el nuevo ojo en el puente. Por ahora, la única decisión real a la que agarrarse por parte de los vecinos se encomienda al contrato encargado para la «prospección arqueológica y catas para conocimiento y estudio del terreno». Con este enunciado salda por el momento la administración municipal el problema, en espera de que el estudio, que cuenta con un presupuesto de 17.189,53 euros, siente la base para el proyecto de ejecución «consistente en la apertura de un nuevo vano sobre el paseo de Salamanca, a fin de mejorar las condiciones de circulación en este vial», como se reseña en el informe.

Los planos tienen como asiento las primeras actuaciones adoptadas por el consistorio hace dos décadas. Durante los mandatos de Mario Amilivia, se ordenó el retranqueo de la línea de fachada de los edificios anejos. Ahora, se da la oportunidad de avanzar en esa vía.