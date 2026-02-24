El Alvia a Barcelona acaba en autobús

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una incidencia técnica registrada en el tramo comprendido entre las estaciones de Ponferrada y San Miguel de las Dueñas ha provocado que el Tren 626, con origen en A Coruña y Destino Barcelona, haya quedado detenido en la capital berciana ante la imposibilidad de continuar su marcha por la vía afectada.

Los viajeros han sido trasladados en autobús hasta Burgos para ser reubicados en el servicio que cubre la ruta Salamanca-Barcelona.

La incidencia también ha tenido impacto en el convoy que realiza la ruta Barcelona-A Coruña. Los pasajeros con destino Palencia, León y Ponferrada han precisado ser transbordados en autobús para completar el tramo desde Burgos a la capital del Bierzo.