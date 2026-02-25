León pierde 5 M€ en inversiones para poder pagar el desastre de la basura

La resaca de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que anula la tasa de clasificación, tratamiento y eliminación de basura de 2024 se ceba ya con el presupuesto de 2026. El Ayuntamiento de León tiene que hacer un ajuste de 5 millones de euros para suplir el cobro de los recibos que no puede reclamar a los ciudadanos. La administración se ha quedado sin sustento normativo para estos ingresos.

Como consecuencia, los fondos deben salir de los recursos propios que, sin este inconveniente judicial, debían emplearse en la ejecución de inversiones y la prestación de servicios. Pero estas actuaciones para la ciudad no podrán hacerse, como se aprobó en la comisión de Hacienda de este lunes, en la que se asentó que la capacidad de financiación se reduce de 28.075.509,92 euros a 23.075.509,92 euros porque hay que devolver lo que la administración recaudó por el tributo de manera ilegal.

El ajuste se atiene a la necesidad de cumplir con la estabilidad presupuestaria, impuesta por ley. Para no vulnerarla, el Ayuntamiento de León debe limitar su capacidad de financiación, según se recoge en el informe del viceinterventor municipal. La línea roja se avanza para el presupuesto del ejercicio 2026, todavía pendiente de que se presente, dado que el PSOE no cuenta con el apoyo de UPL al menos hasta después de las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.

Pero, en vista de la prórroga de las cuentas del pasado ejercicio, en el documento se advierte ya de que se limitan a 157.803.000 euros los ingresos no financieros, en los que se contabilizan todas las entradas, salvo las enajenaciones de propiedades y las transferencias de capital de otras administraciones para nuevas obras.

Los 5 millones de euros que restan hasta llegar a los 162.803.000 euros de ingresos corrientes que marcaba la prórroga presupuestaria atienden a la necesidad de devolver la tasa declarada nula de pleno derecho. Este dinero salía de los recibos del tributo que el Ayuntamiento de León notificó en noviembre del año pasado, domicilio a domicilio, con acuse de recibo, y que hasta 2013 gestionaba Gersul. Pero sin estas entradas de capital se quedan en 157.803.000 euros, a los que se deben restar los 134.727.490,08 euros de gastos no financieros. La diferencia entre ambas magnitudes, que suma 23.075.509,92 euros, es la capacidad de financiación, que en 2025 sumaba 28.075.509,92 euros.

El asentamiento de esta cifra acompaña la aprobación de los primeros expedientes de modificación presupuestaria de este año. En estos documentos, en los que se recuerda que el «Ayuntamiento de León está sometido a un plan económico financiero 2025-2026», la viceintervención avisa de que «es necesario incrementar la aplicación presupuestaria para hacer frente al convenio firmado con la Diputación de León para el tratamiento y eliminación de residuos por importe de 1.000.000 euros». No llegará con los 4.300.000 euros, sino que tendrá que alcanzarse los 5.300.000 euros, como se señala en el informe.

La factura la tendrá que para el Ayuntamiento de León con recursos propios. El consistorio de la capital leonesa no sólo se quedará sin poder cobrar los recibos, que por normativa deben ir a cubrir este servicio del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) que antes gestionaba el consorcio de Gersul y ahora se abona de manera directa a la Diputación. La administración municipal tendrá que sacar el dinero que podía emplear en nuevos y en la prestación y mejora de sus servicios.