El Ayuntamiento de León cobrará dos veces la tasa de recogida de basura por su mala gestión

Antes de devolver el dinero de la tasa de tratamiento de residuos de 2024, anulada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el Ayuntamiento de León empieza ya a girar el recibo de la recogida de basura estos días. Por delante tiene no sólo que poner al cobro lo correspondiente a este ejercicio 2026, sino que además pasará las facturas pendientes de 2025. Como consecuencia, derivada de los varapalos judiciales por la mala gestión del equipo de gobierno de José Antonio Diez en estos tributos, los ciudadanos se encontrarán con que este año pagarán el doble: 101,12 euros las viviendas ubicadas en calles de primera y segunda categoría, 87,6 euros las de tercera y cuarta, y 71,1 euros las de quinta y sexta; mientras que los locales comerciales abonarán de 53,6 a 159,7 euros, aunque con casos excepcionales que van de los 531,8 euros de los restaurantes a los 10.044,2 euros de Carrefour. En total, el consoistorio espera recaudar 4.970.000 euros por cada padrón, lo que supone 9.940.000 euros de un tirón.

La acumulación de recibos recae en los ciudadanos por las decisiones del gobierno municipal. El Ayuntamiento de León se encontró de pronto en septiembre con la anulación de la ordenanza en la que unificaba en una sola tasa las antiguas de recogida de basura y de tratamiento de residuos. El efecto de la sentencia del TSJ provocó que, de facto, tras no recurrir el consistorio, volvieran a entrar en vigor los dos tributos por separado. La administración se quedaba sin poder girar la factura unificada, que suponía una merma para las viviendas de menos de 100 metros y una subida para el resto, pero podía liquidar con arreglo a las dos normativas separadas.

Sólo lo hizo con la ordenanza de tratamiento de basura, que hasta 2023 se había hecho a través de Diputación por medio del consorcio de Gersul. Pero además, el recibo que se giró fue de 2024, dado que tampoco se había puesto al cobro en el año que tocaba, pese a los avisos de la Intervención municipal al alcalde, José Antonio Diez, sobre los efectos que tendría esta «falta de eficacia y eficiencia en la gestión». Con un año de retraso, en octubre pasado, el Ayuntamiento de León empezó a enviar las notificaciones con acuse de recibo, como exige la ley para el primer ejercicio fiscal de un tributo, en las que se reclamaban 38 euros por vivienda. Aunque con la nueva sentencia que anula la normativa, ahora tendrá que devolverlo y no podrá cobrar ninguno de los dos recibos que preveía: ni el de 2025, que tenía fijado el periodo de pago voluntario del 20 de julio al 21 de septiembre, ni el de 2026, cuyo desembolso se emplazaba del 20 de octubre al 21 de diciembre.

No podrá recaudar el Ayuntamiento la tasa de tratamiento de residuos, pero sí la de recogida de basura cuyo dejó aparcado. Pese a que tenía tres meses por delante, la Concejalía de Hacienda prefirió no cobrar y dejarlo para el año siguiente, consciente de que se acumularían las liquidaciones en la cuenta de las 85.586 unidades urbanas totales.

El efecto se empieza a notar. El calendario del contribuyente para 2026 marca que, desde este pasado martes hasta el 20 de marzo, a los ciudadanos se les cobrará de una sola vez el primer y el segundo trimestre de la tasa de recogida de basura doméstica e industrial de 2025. Con los plazos atropellados, de manera solapada se pondrá al cobro del 20 de febrero al 20 de abril el tercer y el cuarto trimestre.

Con todo el 2025 liquidado, el Ayuntamiento recuperará el ritmo normal de los trimestres de cobro: del 20 de abril a al 22 de junio, el primero; del 20 de julio al 21 de septiembre, el segundo; del 20 de octubre al 21 de diciembre, el tercero; y, ya a partir de enero de 2027, el cuarto recibo con el que se pone en orden el cobro de la tasa.

