En este pueblo de León subastan una casa de 237 metros cuadrados por la mitad de su precio

Campanario de la iglesia de San Juan Degollado, construida en 1950, en el municipio leonés de Villamanín. Una imagen que refleja la arquitectura tradicional de este enclave rural de la provincia de León.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

En la localidad leonesa de Poladura de la Tercia, integrada en el municipio de Villamanín, ha salido a subasta una vivienda cuyo precio de partida se ha fijado en la mitad de su valor de tasación. El proceso ha sido activado por la Diputación de León para recuperar una deuda municipal que asciende a 2.567,44 euros.

El anuncio, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), detalla que el inmueble está situado en la calle Juncar. La actuación responde a un impago con el Ayuntamiento de Villamanín, cuyo importe ronda los 2.600 euros, cantidad que se pretende saldar mediante la enajenación pública de la propiedad.

Según los datos que figuran en la sede electrónica del Catastro, la finca cuenta con una parcela de 252 metros cuadrados. Sobre ese solar se levanta una construcción que alcanza los 237 metros cuadrados edificados. La distribución del inmueble se reparte en dos alturas: una planta superior destinada a vivienda con 87 metros cuadrados y una planta baja de 150 metros cuadrados que figura como almacén.

La tasación oficial del inmueble se sitúa en 27.508,08 euros. Sin embargo, el tipo mínimo de puja ha quedado establecido en el 50% de esa valoración, lo que supone que las ofertas podrán comenzar en 13.754,04 euros. De este modo, la propiedad sale al mercado por la mitad de su precio estimado.

Como es habitual en este tipo de procedimientos promovidos por la institución provincial, los interesados deberán realizar un depósito previo para poder participar en la subasta. En este caso, la cantidad exigida es de 687,70 euros. Además, las mejoras entre pujas se realizarán en tramos de 100 euros.

El plazo para presentar ofertas estará abierto hasta el 9 de marzo de 2026 a las 18:00 horas, momento en el que concluirá el proceso. Con esta operación, la administración provincial busca recuperar el importe pendiente con las arcas municipales a través de la venta del inmueble.