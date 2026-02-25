Puede ser tu oportunidad: un pueblo de León busca gestor para el bar de su piscina este verano

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Cuando se acerca el verano, los municipios comienzan a ajustar cada pieza del engranaje que hace posible la temporada de baño. En la provincia de León, uno de esos movimientos ya está en marcha. Bembibre, que hace poco anunció que busca gestor para su residencia de mayores y su escuela infantil, ha iniciado el proceso para adjudicar la explotación del bar ubicado en sus piscinas municipales, una concesión temporal que puede convertirse en una oportunidad profesional concentrada en apenas tres meses.

El Consistorio ha optado por reservarse la gestión directa del recinto acuático, pero considera más eficiente delegar el servicio de hostelería en manos externas. La atención al público, la organización del producto y la operativa diaria de un bar en plena campaña estival requieren un perfil específico que no forma parte de la estructura ordinaria municipal.

La concesión del bar de las piscinas municipales de Bembibre para el verano 2026

El contrato que ahora se somete a licitación abarca exclusivamente el servicio de bar y el área de merendero anexa. El presupuesto base se sitúa en 36.281 euros, impuestos no incluidos, una cifra que marca el punto de partida económico del proceso. Además, se establece un canon inicial de 2.000 euros y una garantía definitiva de 300 euros como respaldo administrativo.

La duración del acuerdo coincide con la temporada oficial de apertura de las piscinas: desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto. Durante ese periodo, el horario previsto será ininterrumpido, entre las 12:00 y las 20:30 horas, el tramo central de mayor afluencia.

El plazo para presentar propuestas permanecerá abierto hasta el 10 de marzo a las 14:00 horas, fecha límite para quienes deseen optar a la gestión.

El Ayuntamiento facilitará al adjudicatario el local del bar, la zona de merendero (que ronda los 390 metros cuadrados) y un área habilitada para almacenamiento. Es decir, el espacio está preparado para iniciar la actividad sin necesidad de grandes inversiones estructurales previas.