El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha manifestado este miércoles que, tras realizar las organizaciones empresariales una consulta entre las compañías leonesas sobre la funcionalidad de una terminal de mercancías en el Aeropuerto de León, el 75 por ciento de las mismas ha expresado que le resultaría útil para el desarrollo de su actividad.

El 93,8 por ciento de las empresas leonesas consultadas realiza exportaciones y el 86,7 por ciento de estas con una periodicidad, al menos, mensual. Los medios utilizados por dichas compañías son las carreteras mayoritariamente y, en mucha menor medida, la vía marítima. Al mismo tiempo, ha señalado que la Diputación de León está a la espera de la visita de la directora general de Aeropuertos de Aena, Elena Mayoral, comprometida el pasado mes de octubre por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el encuentro mantenido con Álvarez Courel. «Lo que estamos esperando es que pueda ser, cuanto antes, mejor», ha concluido. Para Álvarez Courel, el hecho de que el 75 por ciento de empresas haya señalado que le sería de utilidad para el desarrollo de su actividad la terminal de mercancías en el Aeropuerto supone un porcentaje «lo suficientemente elevado» como para utilizarlo como «carta de presentación» acompañada a la solicitud de reunión o de visita por parte de la directora de Aena.

Finalmente, ha expresado que «lo lógico» es establecer también una reunión con los representantes empresariales leoneses, ya que son «los más interesados» en que la terminal de mercancías del Aeropuerto de León se pueda llevar a cabo. En este sentido, la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), el Círculo Empresarial Leonés (CEL) y la Cámara de Comercio de León han remitido un escrito en el que abordan esta cuestión. El presidente de la Diputación de León se ha pronunciado de este modo durante el transcurso del pleno ordinario celebrado este miércoles y ante las cuestiones formuladas por los grupos de la oposición en el turno de ruegos y preguntas. La terminal de carga del aeropuerto del aeropuerto de León es una de las cuestiones que se abordaron el pasado otoño en una entrevista entre el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, o con el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y el vicepresidente Roberto Aller, cuando compartieron las demandas y las posibilidades para la instalación de una terminal de mercancías en las instalaciones de La Virgen del Camino. Fue el ministro de Valladolid el que cerró en esa cita el traslado inminente a León de la directora general de Aeropuertos de AENA, Elena Mayoral, para analizar cuestiones de viabilidad técnica así como el posible uso de instalaciones ya existentes y, por su parte, la Diputación buscaría la implicación empresarial, según quedó constancia en la valoración de esta reunión.

Los responsables de la institución provincial estuvieron acompañados por el diputado nacional por León, Javier Alfonso Cendón, y reclamaron a Puente los principales proyectos de su departamento que afectan a la provincia.

