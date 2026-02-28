Martínez habla de comarcalizar servicios

Publicado por Agencias Aranda Creado: Actualizado:

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha reivindicado las comarcas y las ciudades intermedias que actúan como sus cabeceras como la mejor forma de pivotar el desarrollo de los servicios públicos en una Comunidad tan extensa como Castilla y León. Martínez, que en la primera jornada de campaña electoral ha tenido un acto público en la Plaza del Trigo de Aranda de Duero (Burgos), ha asegurado que la elección de esta ubicación no ha sido casualidad, sino que está vinculado a los buenos resultados electorales que obtuvo Luis Tudanca, también presente, en 2019 y 2023, y porque representa el compromiso del PSOE con la comarcalización. "Cuando hablamos del derecho a quedarse, del derecho a volver, del derecho a venir y hablamos de una escala territorial, siempre hablamos de las cabeceras de comarca. Esas ciudades intermedias que tienen que ser sobre las que pivote el desarrollo de los servicios en los municipios que están en los entornos de esas comarcas", ha subrayado el candidato. En este sentido, se ha referido a la necesidad de recurrir a estas ciudades intermedias para garantizar la prestación de servicios como la educación, con la ampliación y creación de oferta sanitaria, o las infraestructuras de comunicación. "Es competencia estrictamente autonómica. Son importantísimas las infraestructuras viales y ferroviarias y el tren Directo es una reivindicación de la que no nos vamos a bajar. Pero hablemos también de Castilla y León y de las competencias de una comunidad autónoma, de una Junta de Castilla y León, que está abandonando a su suerte estos territorios", ha aseverado. También se ha referido a la Sanidad, ironizando con el «ritmo trepidante que el señor Mañueco impone al desarrollo de cualquier iniciativa", mientras que 15 años después de prometerlo el nuevo hospital comarcal de Aranda aún esté en obras, «otros 20 años el de Soria, todavía sin planificar el del Tietar y ni hablar del Hospital Comarcal del Bierzo» frente al clamor de las plataformas por la Sanidad Pública.