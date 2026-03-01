La esencia de la Semana Santa con limonada, incienso y bandas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Miles de cofrades se citaron ayer en la plaza de toros de León para acudir al Al brazo y al hombro fest, un evento único que se celebra por primera vez para ofrecer una experiencia diferente, que «va más allá» de un concierto tradicional. Durante más de diez horas el público podrá disfrutar de música cofrade en directo, ambiente propio de la Semana Santa, incienso, puestos especializados y espacios de convivencia entre cofrades.

La organización del evento corre a cargo de Al brazo y al hombro, en colaboración con la productora Déjame Pensar, responsable de eventos musicales de ámbito nacional como el Festival Monoloco, que ha congregado a más de 16.000 personas en ediciones anteriores. En el cartel bandas procedentes de distintos puntos de Castilla y León, Galicia y Andalucía que ofrecieron una programación diversa. Una cita única que sirvió para acercar un poco más la Semana Santa, que León y sus cofradías y hermandades viven con fervor. Por el escenario pasaron las diferentes bandas cofrades, también la banda Juventudes Musicales de la Universidad de León, que interpretaron algunos de los himnos y marchas más conocidos de la Semana Santa, mientras por la arena del recinto paseaban y se relacionaban los asistentes, cofrades y hermanos. Los organizadores del evento han destacado que 'Al Brazo y al Hombro' «no es solo un festival", sino una experiencia cofrade pensada para quienes viven la música «con pasión y respeto» y han expresado la importancia de que León acoja un espectáculo de estas características, lo que refuerza su papel como «referente cultural y cofrade» en el ámbito nacional.

Una cita en la que ya se adelantó la campaña de limonadas y en la que se podían adquirir diferentes productos vinculados a la Semana Santa bajo el olor a incienso.