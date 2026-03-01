Diario de León

El festival Al brazo y al hombro, en fotos

La Plaza de Toros de León se transformó ayer en el epicentro del sentimiento cofrade con la celebración del evento Al brazo y al hombro fest

Un instante durante la celebración del evento.

Un instante durante la celebración del evento. Virginia Moran

Redacción
León

La Plaza de Toros de León se transformó ayer en el epicentro del sentimiento cofrade con la celebración del festival Al brazo y al hombro fest, una cita pionera que logró reunir a miles de personas. El evento rompió los esquemas del concierto tradicional para ofrecer una experiencia inmersiva de más de diez horas, donde el aroma a incienso, la primera limonada de la temporada y el trasiego de hermandades crearon un ambiente de convivencia único.  

Virginia Moran

Miles de cofrades se citan en León en el evento Al Brazo y al hombro fest

