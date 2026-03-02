Un viaje visual a la esencia de los cuidados

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

De las muchas lecciones que deja la humanización de los cuidados sigue destacando la importancia de mirar al otro desde su propio mundo. Porque atender a una persona enferma, a un paciente vulnerable o a quien sufre es mucho más que curarle: es acompañar, apoyar, comprender y ponerse en su piel.

Con ese espíritu, esta mañana se ha inaugurado en el Centro Cívico León Oeste – Crucero la exposición con las imágenes finalistas del XV Concurso Internacional de Fotografía sobre Humanización Asistencial del Hospital San Juan de Dios de León.

Una muestra compuesta por veinte imágenes que podrá visitarse hasta el próximo 16 de marzo. “En la última edición de este certamen nos enviaron un total de 74 obras”, ha recordado el director gerente, Juan Francisco Seco, durante un acto que ha contado con la presencia de la concejala de Bienestar Social y Juventud del Ayuntamiento de León, Vera López.

“Impulsar una atención integral y cercana tanto al paciente como a sus familiares desde los valores de nuestra Orden Hospitalaria -hospitalidad, calidad, respeto, responsabilidad y espiritualidad- es nuestro objetivo”, según ha subrayado.

Miquel Planells Saurina (Banyoles, Girona) se llevó el primer premio gracias a la fotografía ‘Tú serás mis ojos’, del catalán Miquel Planells Saurina (Banyoles, Girona). Una instantánea en blanco y negro “cargada de sensibilidad” que centra la escena en un hombre invidente al que alguien lee un libro, “una historia que, a buen seguro, le permite salir de su mundo y entrar en otro”, según valoró el jurado.

El segundo premio, de 400 euros, recayó en María Cristina Pallarés Sampognaro por su fotografía ‘Sudán 2’, una imagen que “refleja el miedo ante lo desconocido en esos ojos tan grandes y llorosos del niño”, destacaron los miembros del tribunal.

Finalmente, el tercer premio —dotado con 200 euros— fue para el dominicano Wilmer Valdez Hinojosa, también conocido como ‘El alma de la lente’, por la obra ‘Entre la roca y la vida’. Su autor describe la imagen así: “En el corazón de un paisaje de lava solidificada, una escena de rescate se despliega con sobrecogedora intensidad. La textura de la roca, esculpida por el fuego, contrasta con la fragilidad humana, mientras los rescatistas desafían un terreno hostil para salvar una vida”.

El jurado, compuesto por los fotógrafos leoneses Secundino Pérez, Mauricio Peña y Javier Casares, así como por integrantes de la Comisión de Humanización y del Comité de Dirección del Hospital, subrayó su “impactante plano cenital”, que retrata una escena “no exenta de dificultad” y recuerda que “los técnicos de emergencias arriesgan su vida a menudo durante los rescates”.

Convocado el XVI Concurso Internacional de Fotografía sobre Humanización Asistencial

Durante la inauguración, el Hospital San Juan de Dios de León ha anunciado la apertura del XVI Concurso Internacional de Fotografía sobre Humanización Asistencial, cuyo plazo para recibir obras permanecerá abierto hasta el 13 de abril de 2026 a las 13.00 horas en el correo hospitalleon.concurso@sjd.es Un certamen que persigue la obtención de imágenes fotográficas que recojan situaciones cotidianas en las que se refleje la humanización, solidaridad y/o ayuda en la asistencia sanitaria a los enfermos.

“No es necesario que se trate de una asistencia sanitaria profesional, ya que pueden ser imágenes captadas en un entorno familiar, personal, deportivo, cultural o en cualquier otro en el que se capte la ayuda a una persona que, por su estado de salud, no pueda valerse por sí misma o necesite la ayuda de un tercero para realizar actuaciones de la vida ordinaria”, ha precisado Seco.

Los premios volverán a estar dotados con 600, 400 y 200 euros, además del premio del público. Las bases, que remarcan la búsqueda de esa originalidad, creatividad, composición y dificultad técnica, se pueden consultar escaneando el QR del cartel oficial o en la página web del Hospital: https://hospitalsanjuandedios.es/wp-content/uploads/2026/02/NP-20260302-Bases-Concurso-Fotografia-Humanizacion-HSJD-Leon.doc