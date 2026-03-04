Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La tarea del leonés José Manuel Fernández García es compleja. Este subteniente del Ejército del Aire es el responsable de organizar la carga de los A-400, uno de los aviones más grandes que puede transportar hasta seis helicópteros. En febrero participó en la la conmemoración del vuelo Plus Ultra, la primera travesía del Atlántico sur por único avión.

Ahora, el Ejército del Aire ha hecho público un video que explica cómo se celebró y organizó esta misión que tuvo escalas en Brasil, Uruguay y Argentina con varias exhibiciones de la Patrulla Aspa, los helicópteros acrobáticos españoles. José Manuel Fernández García es uno de los protagonistas, con el capitán Manuel Cuenca que actúa como hilo conductor de todo el video.