Semana Santa 2026: El Encuentro recupera la versión tradicional para más de 7.000 personas en la plaza Mayor de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno rescata de nuevo la versión más tradicional del acto del Encuentro, que se celebrará el próximo viernes 3 de abril a partir de las 10.00 de la mañana en la plaza Mayor, de acuerdo a la previsión de horarios elaborada por la penitencial, que ha presentado esta mañana los preparativos para el evento, de la mano de abad, Miguel Urdiales y del alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, acompañados por el secretario de la congregación, Ángel Julián Diéguez.

Algo más de 7000 personas podrán presenciar el momento central de la Semana Santa de León, que ofrece la modalidad de sillas de asiento para cerca de 2.000 personas a un precio que oscila entre los 10 y los 30 euros. La recaudación se destinará de forma íntegra a Cruz Roja.

La procesión partirá a las 7.15 de la mañana desde Santa Nonia, llegará a la plaza Mayor en torno a las 8.15 y poco antes de las 10.00 de la mañana se tiene prevista la celebración del momento en el que la Madre Dolorosa se encuentra con San Juan en presencia de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con los 13 pasos situados en el ágora, con el regreso al formato tradicional, que el año pasado hubo de modificarse por las obras de la plaza y que en años anteriores fueron el objeto de alguna iniciativa ideada con más bien poco éxito.

La cofradía recalcó en el acto de presentación que respetará en todo momento las indicaciones de seguridad habilitadas al efecto por la Policía Local.

Así, el acceso al foro para las localidades de la plaza Mayor se realizará por Santa Cruz y Domínguez Berrueta. Plegarias se habilita solo como vía de evacuación en caso de siniestro. El público que siga el acto de pie deberá acceder por Bermudo III y Puerta Sol.

Habrá gradas también en Botines, a un precio de 10 euros destinados íntegramente a Cruz Roja para seguir la procesión después del descanso. El acceso será de 11.30 a 12.30 horas.

La procesión llega a Santo Martino a las 11.15 horas y la salida posterior al descanso será a las 12.00. La cabecera del cortejo tiene anunciada su llegada a Santa Nonia a las 14.40 horas, de acuerdo a la previsión.

Paralelamente, la Casa de las Carnicerías muestra una exposición fotográfica del asturiano Juan José Castro Celeiro a partir del día 9. También habrá una exposición sobre el centenario de La Verónica.

El alcalde de León, José Antonio Diez, cerró el acto con un hito: "El año que viene, en el año 2027, se conmemorarán los 25 años de la Declaración de Interés Turístico Internacional de nuestra Semana Santa con la mención especial tanto a nuestra Ronda como a la procesión del Viernes Santo por la mañana de Los Pasos, en la que se incluye El Encuentro. Por lo tanto, estamos hablando de situaciones y cuestiones que tienen una altísima relevancia e importancia para nuestra ciudad, teniendo en cuenta que para conceder una declaración de este tipo, una de las principales cuestiones es la relevancia, el valor etnológico que presenta la actuación y también la posibilidad que tiene de proyectar nuestro país, en este caso España, a nivel internacional".