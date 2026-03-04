La Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de León lementa el fallecimiento de Ónega

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de León, recogiendo el sentir de los hermanos y hermanas de las Cofradías y Hermandades de la ciudad de León y en nombre propio, lamenta el fallecimiento de D. Fernando Ónega López.

Periodista enamorado de nuestra Tierra, exaltó en numerosas ocasiones nuestro patrimonio histórico, nuestros paisajes, nuestra gastronomía, nuestras gentes y, dentro de ellas, nuestra Semana Santa en el año 1986, como Pregonero. Plasmando, de nuevo, su cariño y admiración por nuestra Semana de Pasión con un exquisito artículo en la Revista Pregón del año 2015.

En ese artículo hablaba de nuestra Semana Santa como “grande, prestigiosa, de amplia participación y distinta…grande por la cantidad de procesiones…prestigiosa con una fascinación ganada año a año por la grandiosidad de su imaginería y la magnitud y hermosura de sus adornos…Registra una gran participación popular, porque los ciudadanos se vuelcan con ella, participan como cofrades, devotos o espectadores y se integran en las celebraciones desde la emoción… Y es distinta por todo. Es distinta por sus valores de austeridad, recogimiento y devoción. Es distinta por singularidades propias… Y es incluso distinta por la terminología, tan leonesa: los papones, rasear…”

La Junta Mayor conocedora de su pasión por nuestra Pasión intentó, sin éxito, que volviese a convertirse en Pregonero de nuestra Semana Santa, en el año 2016 conmemorando así el treinta aniversario de aquella intervención. Hoy lamentamos su pérdida, la pérdida de un leonés de adopción y un papón de sentimiento.

Nos unimos al dolor de su familia y amigos y elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma, convencidos de que estará gozando de la presencia del Padre Eterno, acompañado por Nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima Madre en las distintas advocaciones de las Penitenciales leonesas.

Descanse en Paz.