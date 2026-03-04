Diario de León

Heridas dos personas en un accidente de tráfico en Valverde de la Virgen

Una colisión entre dos turismos se salda con daños de cierta importancia

Dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico en Valverde de la Virgen, a las 20.04 horas. 

Los hechos han ocurrido en la carretera LE-441, entre El Ferral del Bernesga y Montejos del Camino (kilómetro 8 aproximadamente).

El Servicio de Emergencias 112 informa de dos personas heridas, conscientes: varón de 36 años con dolor de pecho, y varón de 25 años, mareado. 

Se traslada aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local de Valverde de la Virgen y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.

