Heridas dos personas en un accidente de tráfico en Valverde de la Virgen

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico en Valverde de la Virgen, a las 20.04 horas.

Los hechos han ocurrido en la carretera LE-441, entre El Ferral del Bernesga y Montejos del Camino (kilómetro 8 aproximadamente).

El Servicio de Emergencias 112 informa de dos personas heridas, conscientes: varón de 36 años con dolor de pecho, y varón de 25 años, mareado.

Se traslada aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local de Valverde de la Virgen y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.