Obligatorio pasar la mopa antes de poder entrenar en el pabellón del CHF en León

Jugadoras pasando la mopa antes de entrenar. Esta es la estampa de esta semana en el pabellón municipal del CHF, donde entrenan varios grupos de balonmano, entre ellos el Cleba. Una queja que los padres ya han elevado al Ayuntamiento, al buzón de atención al ciudadano, que además no sólo afecta a este pabellón sino también a otros como el de Las Ventas. Mientras la jugadoras entrenaban, el polvo flotaba en el ambiente, comentan los padres, que criticas que las familias tienen que recoger ellos mismos la basura en el pabellón de Las Ventas para adecentar un poco la instalación. Se quejan también de que hay instalaciones con cristales rotos, a los que entra la lluvia.